Sabalenka alza i giri del motore, battuta Kostyuk

Come a Madrid, con una storia diversa ma un finale identico, Aryna Sabalenka ha concluso in due set la sua partita contro Marta Kostyuk negli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma.

Come a Madrid, la sensazione è che all’ucraina ci sia mancato davvero poco per prendere il primo set in carriera contro la numero 1 del mondo ma il 6-1 7-6(8) in oltre due ore ha tenuto ancora Sabalenka imbattuta nei confronti diretti, ora sul 4-0 in suo favore. Rispetto a Madrid, ha pesato un primo set nato sotto i peggiori auspici per Kostyuk che ha immediatamente sprecato un 15-40 e perso la battuta pur rientrando da 0-40.

Tanta fretta, troppi errori, un’avversaria immediatamente centrata e il solco era scavato. Sabalenka ha dilagato fino al 6-1 in proprio favore, il miglior set giocato fin qui nel suo torneo, e se si è fatta apprezzare per il cinismo nel secondo parziale ha tirato fuori invece il carattere reggendo quanto più possibile a un’avversaria che sbloccatasi subito al servizio ha cominciato a cambiare volto.

La pressione che Kostyuk stava attuando in risposta era sempre maggiore e solo alla tredicesima palla break, sul 4-3, ha trovato la via del punto decisivo. Non è bastato a portare a casa il parziale, ma sul 5-6 ha evitato di capitolare rifugiandosi in un tie-break di 18 punti, elevatosi come qualità proprio nelle battute finali, con punti bellissimi dell’ucraina a cui però la numero 1 del mondo replicava sempre con rischi e vincenti. Solo sul 9-8, preso il minibreak decisivo, Aryna ha potuto finalmente chiudere la nuova fatica. E mercoledì sfiderà Zheng Qinwen, che in precedenza aveva battuto Bianca Andreescu 7-5 6-1.

Bene anche Mirra Andreeva, che pur cedendo il primo set contro Clara Tauson e non sembrando sempre molto centrata soprattutto col dritto sui tentativi di traiettorie alte della danese si è comunque ripresa e ha fatto valere la maggiore qualità sulla superficie imponendosi 5-7 6-3 6-2.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. M. Kostyuk 6-1 7-6(8)

[8] Zheng Q. b. [PR] B. Andreescu 7-5 6-1

[4] C. Gauff b. E. Raducanu 6-1 6-2

[7] M. Andreeva b. [22] C. Tauson 5-7 6-3 6-2

[6] J. Paolini b. [17] A. Ostapenko 7-5 6-2

[13] D. Shnaider b. [25] E. Mertens 6-2 6-3

P. Stearns b. N. Osaka 6-4 3-6 7-6(4)

[16] E. Svitolina b. [29] D. Collins 6-4 6-2

