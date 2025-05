Roma, sarà Sinner-Ruud nei quarti: ecco l’orario L'ordine di gioco di giovedì 15 maggio agli Internazionali d'Italia

Ufficializzato il programma di giovedì 15 maggio agli Internazionali d’Italia. La giornata inizierà sul Campo Centrale con il primo incontro dei quarti di finale maschili tra Hubert Hurkacz e Tommy Paul alle 13.00. Il secondo incontro vedrà impegnata Jasmine Paolini in semifinale contro Peyton Stearns, in programma non prima delle 15.00. Il momento clou della giornata, Jannik Sinner contro Casper Ruud, andrà in scena nel primo incontro della sessione serale, non prima delle 19.00. A chiudere il programma sarà la seconda semifinale femminile tra Coco Gauff e la vincente del match tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng, non prima delle 20.30.

