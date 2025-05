Roland Garros, day-3: tutti i risultati del singolare maschile

Primo turno

[17] A. Rublev b. [Q] L. Harris 6-4 4-6 6-3 6-1

A. Walton b. [Q] M. Marterer 7-6(3) 4-6 6-3 2-6 6-2

[9] A. de Minaur b. L. Djere 6-3 6-4 7-6(6)

A. Bublik b. J. Duckworth 6-2 6-4 6-4

[Q] H. Rocha b. [Q] N. Basilashvili 7-6(0) 2-6 7-6(9) 2-6 6-2

[19] J. Mensik b. A. Muller 7-5 6-7(5) 7-5 6-3

[30] H. Hurkacz vs J. Fonseca

[WC] P.H. Herbert b. B. Bonzi 7-5 3-6 4-6 7-5 6-2

G. Monfils vs H. Dellien

M. Bellucci vs [5] J. Draper

[3] A. Zverev b. L. Tien 6-3 6-3 6-4

J. De Jong b. F. Passaro 3-6 6-7(7) 6-4 7-6(1) 6-1

F. Cobolli b. [LL] M. Cilic 6-2 6-1 6-3

M. Arnaldi vs [29] F. Auger-Aliassime

[LL] A. Shevchenko b. D. Lajovic 6-2 6-4 7-6(4)

[Q] E. Quinn b. [16] G. Dimitrov 2-6 3-6 6-2 rit.

C. Norrie b. [11] D. Medvedev 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5

[LL] F.A. Gomez b. A. Kovacevic 4-6 6-4 6-4 6-1

C. Moutet vs [Q] C. Tabur

[6] N. Djokovic b. M. McDonald 6-3 6-3 6-3

