Roland Garros, day-2: tutti i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] J. Sinner vs A. Rinderknech

[WC] T. Atmane vs [WC] R. Gasquet

J. Lehecka b. J. Thompson 6-4 6-2 6-1

[26] A. Davidovich Fokina b. [Q] P. Llamas Ruiz 6-3 6-2 6-7(4) 6-3

C. Ugo Carabelli vs J. Munar

N. Jarry vs [14] A. Fils

G. Diallo b. [18] F. Cerundolo 7-5 6-3 6-4

M. Giron vs T. Griekspoor

J. Fearnley b. [WC] S. Wawrinka 7-6(6) 6-3 6-2

C. O’Connell vs U. Humbert

[27] D. Shapovalov vs P. Martinez

F. Misolic vs [Q] Y. Bu

M. Kecmanovic b. S. Baez 6-7(3) 6-7(4) 6-3 6-4 6-2

[10] H. Rune b. R. Bautista 6-7(4) 6-4 6-3 6-2

[23] S. Korda b. L. Darderi 6-2 4-6 6-3 6-2

D. Altmaier b. [4] T. Fritz 7-5 3-6 6-3 6-1

[7] C. Ruud b. A. Ramos 6-3 6-4 6-2

A. Tabilo b. [WC] A. Cazaux 5-7 6-3 6-2 1-6 6-3

[25] A. Popyrin b. Y. Nishioka 7-5 6-4 1-2 rit.

[24] K. Khachanov b. A. Vukic 6-4 6-4 6-4

S. Ofner vs J-L. Struff

H. Gaston b. [Q] U. Blanchet 2-6 6-0 2-6 6-3 6-4

[20] S. Tsitsipas b. T.M. Etcheverry 7-5 6-3 6-4

[2] C. Alcaraz b. [Q] G. Zeppieri 6-3 6-4 6-2

