Roland Garros, day 1, tutti i risultati del singolare maschile

Primo turno

[8] L. Musetti b. [Q] Y. Hanfmann 7-5 6-2 6-0

[LL] D.E. Galan b. [WC] V. Royer 7-6(6) 6-3 3-6 6-7(4) 7-5

R. Opelka b. R. Hijikata 1-6 6-4 7-5 7-6(3)

M. Navone b. [28] B. Nakashima 7-6(2) 4-6 6-1 6-2

[21] T. Machac vs Q. Halys

[WC] E. Nava vs B. Van de Zandschulp

[15] F. Tiafoe b. R. Safiullin 6-4 7-5 6-4

P. Carreno-Busta b. F. Comesana 6-2 7-6(3) 7-5

J. Brooksby vs J. Faria

[Q] J.M. Cerundolo b. [32] A. Michelsen 6-3 6-2 6-4

H. Medjedovic b. K. Majchrzak 6-3 6-3 7-6(2)

V. Kopriva vs T. Monteiro

[Q] K. Jacquet vs N. Borges

M. Fucsovics b. [WC] T. Schoolkate 6-4 6-2 6-2

[12] T. Paul b. [LL] F. Moller 6-7(6) 6-2 6-3 6-1

[13] B. Shelton vs L. Sonego

[Q] M. Gigante b. [Q] B. Hassan 6-4 6-2 6-0

[31] G. Mpetshi Perricard b. Z. Bergs 4-6 6-3 7-6(5) 6-4

D. Dzumhur b. [LL] T. Tirante 3-6 6-4 6-3 7-5

F. Marozsan b. L. Nardi 6-2 6-3 7-6(3)

