Passaro fa il colpaccio: sconfitto Dimitrov! Musetti parte bene, avanti Alcaraz Debuttano le prime teste di serie nel singolare maschile a Roma. Ok gli azzurri

È di Francesco Passaro l’impresa del giorno agli Internazionali d’Italia 2025: il 24enne perugino batte Grigor Dimitrov 7-5 6-3 e si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 italiano. Il bulgaro porta bene a Passaro, che lo aveva già battuto lo scorso gennaio agli Australian Open, nel suo esordio assoluto in un torneo del Grande Slam: dopo aver superato le qualificazioni battendo Zeppieri, Barranco Cosano e Basilashvili, Passaro aveva approfittato delle cattive condizioni fisiche dell’ex numero 3 del mondo, ritiratosi quando era sotto 7-5 2-1. Stavolta l’azzurro può godersi una vittoria “vera”, che gli permette di eguagliare il suo miglior risultato a Roma: il terzo turno raggiunto lo scorso anno grazie ai successi su Rinderknech e Griekspoor prima di arrendersi al portoghese Nuno Borges dopo una durissima battaglia. Ora lo attende un altro difficile esame contro il russo Karen Khachanov, vincitore non senza difficoltà contro l’argentino Burruchaga, battuto in tre set.

Tutto facile per Lorenzo Musetti, arrivato a Roma da neo top 10 dopo gli eccellenti risultati ottenuti nei due Masters 1000 su terra di Monte-Carlo e Madrid. Il carrarino ha impiegato poco meno di un’ora e mezza per battere il qualificato finlandese Otto Virtanen, superato con un netto 6-3 6-2. Una vittoria che gli consente già di migliorare il risultato dello scorso anno, quando si ritirò al secondo turno sotto di un set contro il francese Atmane. Il suo prossimo avversario sarà lo statunitense Brandon Nakashima, qualificatosi al terzo turno senza giocare in virtù del forfait di Jordan Thompson. Sono due i precedenti tra Musetti e Nakashima – entrambi nel 2024 -, ma nessuno di questi si è giocato sulla terra: la prima sfida sull’erba del Queen’s con vittoria dell’italiano in tre set, la seconda allo US Open con rivincita di Nakashima.

Esordio morbido anche per Carlos Alcaraz, al rientro dopo aver saltato il torneo di Madrid a causa del problema fisico accusato durante la finale di Barcellona. Il numero 3 del mondo, alla sua seconda partecipazione agli Internazionali dopo il poco fortunato debutto del 2023 (sconfitta al secondo turno con Marozsan) ha iniziato il suo percorso battendo con un doppio 6-3 il serbo Dusan Lajovic. Per lui prossimo impegno contro un altro serbo, Laslo Djere – che ha dominato contro Michelsen – già battuto qualche settimana fa in Catalogna. Vittoria agevole anche per Daniil Medvedev, che concede appena sei giochi al lucky loser Cameron Norrie. Avanza anche Stefanos Tsitsipas grazie al successo in due set sul francese Alexander Muller.

Secondo turno

[5] J. Draper vs L. Darderi

[Q] V. Kopriva vs [32] S. Baez

C. Moutet b. [21] U. Humbert 6-3 4-0 rit.

F. Comesana vs [9] H. Rune

[WC] F. Passaro b. [14] G. Dimitrov 7-5 6-3

[23] K. Khachanov b. [Q] R. Burruchaga 6-4 5-7 6-1

L. Djere b. [31] A. Michelsen 6-0 6-3

[3] C. Alcaraz b. [Q] D. Lajovic 6-3 6-3

[8] L. Musetti b. [Q] O. Virtanen 6-3 6-2

[28] B. Nakashima b. J. Thompson W/O

[24] A. Popyrin b. [Q] C. Taberner 6-1 7-6(4)

[10] D. Medvedev b. [LL] C. Norrie 6-4 6-2

[13] A. Fils b. T. Griekspoor 6-2 6-2

[18] S. Tsitsipas b. A. Muller 6-2 7-6(3)

[27] D. Shapovalov vs [Q] V. Gaubas

C. Ugo Carabelli vs [2] A. Zverev

