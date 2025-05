Paolini vince ancora, sfida a Ostapenko negli ottavi

Jasmine Paolini è per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma. Al Foro Italico, la toscana ha concluso senza troppi rischi anche la sua seconda partita e, dopo il 6-4 6-3 contro Lulu Sun è arrivato il medesimo punteggio contro la numero 27 del seeding Ons Jabeur.

Una prestazione buona, perché ha trovato modo di evitare rischi ulteriori, ma dando qua e là alcune sensazioni di attraversare nella partita potenziali momenti tesi. Il primo set è stato forse il passaggio più delicato, come a dover rompere il ghiaccio e sciogliersi un po’. A tratti, infatti, il braccio sembrava abbastanza rigido: la volèe sul 3-2 0-40 a campo vuoto, messa in corridoio, è forse l’esempio più immediato. La qualità superiore e una maggiore continuità le permettevano di rimanere in controllo del set fino al 5-3 quando un turno di battuta non efficace riportava Jabeur in partita. La tunisina, però, non ne approfittava e sprecava tutto con un doppio fallo sul set point.

Un primo set non proprio memorabile lasciava spazio a un secondo più coraggioso per entrambe. Paolini, però, riuscendo a stare sempre avanti nel punteggio ha trovato il guizzo finale imponendosi anche sotto l’aspetto psicologico, con 12 punti consecutivi ottenuti dal 3-3. Molto bene, in vista dei turni che diventeranno più probanti come quello che l’aspetta negli ottavi di finale dove ritroverà Aljona Ostapenko, con già un precedente tra le due in questa stagione e la netta vittoria della lettone per 6-2 6-2.

La numero 17 del seeding, infatti, ha approfittato del walkover ricevuto dalla lucky loset Laura Siegemund che nel turno precedente aveva nettamente sconfitto Lucia Bronzetti 6-2 6-2.

