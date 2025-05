Nadal e l’omaggio del Roland Garros: “Il momento più emozionante della mia carriera”

Rafa Nadal ha ricevuto un addio degno della sua leggenda: indimenticabile. Il maiorchino ha vissuto un tributo spettacolare e sentito nel luogo in cui ha sollevato 14 titoli. Il Philippe Chatrier è stato “vestito” per l’occasione con maglie speciali e l’organizzazione è riuscita a toccare il cuore di tutti con un gesto semplicissimo. Il discorso del 22 volte campione del Grande Slam ha fatto venire i brividi, ma l’ingresso di Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray ha portato un’ondata di nostalgia e malinconia a un momento che si è concluso con il segno indelebile di Nadal sulla terra battuta del Grand Slam parigino.

Dopo questo addio perfetto al Roland Garros, dove persino Nadal non è riuscito a trattenere le lacrime, l’ex tennista ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato del grande omaggio ricevuto, cogliendo l’occasione per condividere i suoi pensieri sulla rivalità con i Big 4, su suo figlio, sulla sua nuova vita dopo il ritiro e sull’affetto che ha sempre ricevuto dai francesi.

“Quando l’ho vista – dice Rafa riferendosi alla placca permanente con la sua impronta che da oggi in poi resterà per sempre sullo Chatrier – pensavo che sarebbe stato solo per quest’anno. Quando mi hanno detto che sarebbe stato per sempre ho provato emozioni che non riesco a esprimere. È un grande onore. Mi ha commosso sapere che sarei stato presente sul campo più importante della mia carriera per sempre”. “Sono grato per tutto l’amore e il rispetto che mi sono stati dimostrati in questo Paese e in questa città, li ho sempre amati fin dal primo giorno. Sentire quell’affetto, quel rispetto e quell’amore reciproco è difficile da esprimere a parole, perché essere riconosciuti nel luogo più importante per sé stessi è davvero speciale. E in questo senso, ci sono riuscito, ed è una grande soddisfazione personale avere quel pezzo di me per sempre sul Philippe Chatrier, è qualcosa che mi emoziona solo a pensarci. Non posso che ringraziare tutti per tutto. È stata una giornata indimenticabile, perfetta sotto ogni aspetto. È stata una cerimonia perfetta, quella che avevo sognato. È stato il momento più emozionante della mia carriera”.

Dalla stessa categoria