Musetti corona un sogno: da lunedì sarà (almeno) numero 10

[6] L. Musetti b. [10] A. de Minaur 6-4 6-2

No si è nemmeno dato la pena di festeggiare troppo Lorenzo Musetti, al termine del match vinto, stravinto, contro de Minaur, stavolta senza l’ansia di un tiebreak finale come a Montecarlo. E in questa sobrietà – parola usata a sproposito in questi tristi difficili giorni – sta tutto il meraviglioso percorso che trova un primo traguardo in una notte madrilena davanti a pochi spettatori. Da lunedì dunque, mal che vada, Musetti sarà il secondo italiano in top10 ma le prospettive sono adesso ancora più rosee. Musetti si trova infatti al numero 9 in questo momento, e non certo esagerato pensare di superare Rune, appena 90 punti più avanti. Basterebbe battere domani Diallo, che a sorpresa ha superato Dimitrov per trovarsi alle spalle di quel de Minaur superato con tanta facilità stasera. A quel punto, contro Draper o Arnaldi, sarà proprio l’australiano nel mirino di Lorenzo, che se mantiene questo stato di grazia potrebbe persino permettersi di fare un pensierino alla vittoria finale, visto che dall’altra parte del tabellone ci sono giocatori solidi ma non proprio di prima fila. Mensik e Medvedev su terra ci giocano malvolentieri e Cerundolo e Ruud sono onesti comprimari, nonostante le incredibile finali slam raggiunti dal norvegese.

Non stiamo parlando troppo di questo match a suo modo storico, e in fondo anche questo è merito di Musetti, che ha trattato de Minaur come uno sparring partner. Il punteggio poteva addirittura essere più severo se l’australiano non avesse difeso con i denti un paio di servizi nel primo set, ma già il fatto di essere riuscito solo una volta ad arrivare a 40 sul servizio di Musetti può dare l’idea di quanto ampio sia stato il divario di stasera. Semplicemente, sono troppe le armi a disposizione di Lorenzo e se la partita non la imbroglia da solo difficilmente in futuro il risultato sarà troppo diverso da quello di oggi. Ma coraggio, risolto anche il problema delle partenze lente a questo punto si deve per forza puntare in alto. La top10 ha di nuovo un giocatore con un rovescio ad una mano. E il Roland Garros ha un altro pretendente.

Ottavi di finale

[5] H. Draper b. [11]T. Paul 6-2 6-2

M Arnaldi b. [16] F. Tiafoe 6-3 7-5

[LL] G. Diallo b. [15] G. Dimitrov 5-7 7-6(7) 6-4

