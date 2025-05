La notte di Torino è sempre di Bublik: battuto Etcheverry, è in semifinale

Nessun italiano nelle semifinali di singolare del Piemonte Open Intesa Sanpaolo? Nessun problema. A scaldare il pubblico del Circolo della Stampa Sporting ci pensa Alexander Bublik, uno dei personaggi più pittoreschi mai sbarcati su un campo da tennis del circuito professionistico. A Torino era uno dei più attesi e nei tre incontri che gli hanno dato un posto fra gli ultimi quattro è stato facile capire come mai. Perché gioca un tennis di altissimo livello, che in carriera gli ha fruttato quattro titoli ATP e un posto fra i top-20 del ranking, e perché trova sempre il modo per divertire. L’ha fatto anche in serata contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, terza testa di serie, in un confronto particolarmente intenso risolto per 6-2 3-6 7-5. C’erano persino le tifoserie, schierate ai lati opposti del campo e premiate da un duello in equilibrio fino all’undicesimo game, quando l’estro di Bublik ha fatto la differenza permettendogli di scardinare (finalmente) la solidità del rivale. Notevole la smorzata che sul 5-5 gli ha dato la terza palla-break, quella buona per togliere la battuta all’argentino e andare di lì a poco a prendersi un successo pienamente meritato, malgrado un problema con una lente a contatto gli abbia creato non poche difficoltà lungo l’intero terzo set.

“Sono felice di aver vinto una partita molto complicata – ha detto Bublik –, contro un rivale pericolosissimo sulla terra battuta. Nel terzo set mi ha concesso davvero poco, ma sono comunque riuscito a costruirmi una possibilità. Devo ringraziare i tifosi che mi hanno dato grande carica, contribuendo a creare una bellissima atmosfera”. Il kazako tornerà sul Campo Stadio sabato, nella seconda semifinale (non prima delle 15), contro il tedesco Daniel Altmaier. Ad aprire il programma della penultima giornata le semifinali del doppio: sul Centrale la sfida fra Vavassori/Molteni e Behar/Vliegen, sul campo 4 il duello fra Kirkov/Stevens e Haase/Jebens. Dalle 13 i singolari: prima Ugo Carabelli-Bu, poi Bublik-Altmaier. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Quarti di finale: Camilo Ugo Carabelli (Arg) b. Chun-Hsin Tseng (Tpe) 1-6 7-6 6-1, Yunchaokete Bu (Chn) b. Francesco Passaro (Ita) 5-5 ritiro, Daniel Altmaier (Ger) b. Flavio Cobolli (Ita) 6-3 7-5, Alexander Bublik (Kaz) b. Tomas Martin Etcheverry (Arg) 6-2 3-6 7-5.

Doppio. Quarti di finale: Molteni/Vavassori (Arg/Ita) b. Barrientos/Hidalgo (Col/Ecu) 6-3 6-1, Behar/Vliegen (Uru/Bel) b. Fognini/Pellegrino (Ita/Ita) 6-2 6-7 10/8, Kirkov/Stevens (Usa/Ned) b. Schnaitter/Wallner (Ger/Ger) 6-4 2-6 12/10, Haase/Jebens (Ned/Ger) b. Romboli/Smith (Bra/Aus) 6-4 7-6.

Alexander Bublik, kazako classe 1997, ha conquistato la semifinale del Piemonte Open Intesa Sanpaolo (foto FITP)

