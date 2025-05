Internazionali, Sinner soffre un set ma batte Cerundolo: è ai quarti a Roma

Jannik Sinner supera uno scoglio durissimo come l’argentino Francisco Cerundolo, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3 e centra per la seconda volta in carriera i quarti di finale degli Internazionali di Roma.

Terza partita vinta a Roma, senza perdere un set, al Foro, al rientro dopo i tre mesi di squalifica, 104 giorni di inattività che a volte si fanno sentire ma alla fine Jannik sta dimostrando, ancora una volta, sempre di più, perchè è il n.1 del mondo.

Sono ben 24 vittorie consecutive mettendo in fila tutti gli incontri giocati dallo scorso ottobre. Jannik, così, si qualifica per i quarti, dove piazziamo due italiani nel tabellone maschile degli Internazionali, cosa che non accadeva dal 1984 (Claudio Panatta e Cancellotti). Musetti tornerà in campo domani, Sinner affronterà giovedì il vincente tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Munar. Tra le donne, Paolini è già in semifinale.

Una partita non semplice, ma Sinner è stato autore comunque una gran prestazione del n. 1 al mondo, che dopo aver vinto il primo set al tiebreak ha dominato nel secondo parziale.

“Una grande sfida per me, soprattutto in questo momento in cui sto cercando di adattarmi. C’è stato un game lunghissimo in cui ho ottenuto il controbreak in cui ho cercato di restare solido mentalmente. Ho alzato il livello, mi sono sentito meglio e questo mi rende soddiisfatto. E’ stata una giornata molto lunga, ma il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Avevo bisogno di questa partita, sono felice di essere tornato e mi sento molto fortunato di essere qui. Vediamo che cosa succederà nella prossima partita”.

