Internazionali: Niente da fare per Sonego, Passaro ok

Nulla da fare per Lorenzo Sonego. L’azzurro ha perso con il punteggio di 6-2, 6-3 al debutto agli Internazionali d’Italia contro il qualificato argentino Roman Burruchaga, che all’esordio in un Masters 1000 ottiene il primo successo in carriera contro un Top 50.

Esordio da applausi per Francesco Passaro agli Internazionali di Roma, Master 1000 in corso al Foro Italico. Il tennista cresciuto allo Junior Perugia ha superato in 3 set Tseng (Taiwan) con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-3. Al prossimo turno affronterà Dimitrov. Il bulgaro è attualmente numero 15 Atp ma già numero 3 nel 2017.

Dalla stessa categoria