Federico Cinà in finale al Challenger di Tbilisi

Federico Cinà conquista la finale al Challenger di Tbilisi in Georgia. Seconda finale in un challenger per l’azzurro classe 2007. L’altra fu il 10 marzo 2025 in Grecia, sconfitto in finale in quel caso da Kuzmanov. Percorso eccellente quello di Federico in questo torneo, all’esordio ha battuto Bar Biryukov, al 2° turno ha sconfitto il moldavo Snitari. Ai quarti ha vinto contro Coulibaly, tutti questi match chiusi in due set e con ottime prestazioni. In semifinale ha sconfitto l’inglese Broom in un match molto battagliato vinto al tie-break del terzo set. Cinà ha migliorato le sue prestazioni al servizio nel corso del torneo ed è pronto a giocarsi un’altra finale Challenger con l’obiettivo di portarsi a casa il titolo. In finale se la vedrà o con l’atleta di casa, Purtseladze o l’americano Damm. Quest’anno in un ITF in Egitto nello stesso torneo, l’azzurro ha sconfitto entrambi i giocatori. Le possibilità di vittoria per Federico sono alte ma non deve calare la concentrazione e deve puntare dritto all’obiettivo.

