Federer e il tributo a Nadal: “Sono quasi scoppiato a piangere”

‘Merci Rafa’, tutti in piedi per Nadal. Il Roland Garros ha omaggiato il campione che più di tutti ha vinto sulla terra parigina: una cerimonia che ha messo a dura prova le lacrime dello spagnolo che davanti agli amici, alla famiglia, al team, ha lasciato la sua impronta su una placca, accanto alla sagoma della Coppa dei Moschettieri e il numero 14. Nel corso della celebrazione sul Philippe Chatrier hanno fatto l’ingresso i suoi grandi rivali, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray. Un momento di grande emozione anche per lo stesso Federer, che ha commentato così a L’Equipe: “È stato tutto perfetto. Dare quella targa a Rafa è stato fantastico. Non mi ha sorpreso perché lo sapevo già in anticipo, ma ero felice di vederlo così commosso. Quando siamo entrati in campo, è stato il momento più emozionante per me. La camminata è sembrata infinita, con tutto lo stadio a guardare. È stato un momento incredibile per Novak, Andy e me. Sono quasi scoppiato a piangere, soprattutto quando ho salutato Rafa, perché ho sentito che era molto commosso dalla cerimonia”.

