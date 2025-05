Djokovic si allena a Belgrado, ecco il possibile nuovo coach Il serbo si prepara per il torneo di Ginevra, con lui presente Boris Bosnjakovic

Novak Djokovic sta preparando il suo ritorno in campo dopo il forfait a Roma. Il serbo giocherà a Ginevra – esattamente come un anno fa – grazie a una wild card, per cercare di trovare ritmo e fiducia prima del Roland Garros 2025 dopo una stagione su terra che al momento lo vede ancora a quota zero match vinti. Per raggiungere questo obiettivo, Nole si sta allenando intensamente a Belgrado, e ciò che ha sorpreso molti è il fatto che lo stia facendo sotto l’occhio vigile di Boris Bosnjakovic. I due hanno lavorato insieme sporadicamente negli anni precedenti, ma la sua presenza solleva qualche domanda: Djokovic, infatti, nelle scorse ore ha annunciato la fine della sua collaborazione con Andy Murray, suo coach dallo scorso gennaio, e non si è ancora espresso sui suoi piani futuro. Resta quindi da vedere se quella con Bosnjakovic sia solo una partnership temporanea o se l’ex tennista di Novi Sad assumerà a tutti gli effetti il ruolo di coach di Djokovic nei prossimi mesi.

