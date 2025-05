Djokovic giocherà l’ATP di Ginevra: wild card prima del Roland Garros Il serbo non ha ancora vinto un match sulla terra in questo 2025

Novak Djokovic giocherà un torneo prima di dirigersi al Roland Garros. Il serbo ha deciso di non partecipare a Roma per la prima volta dal 2007, ma ha accettato l’invito all’ATP 250 di Ginevra, che si svolge una settimana prima dello Slam parigino. In questo 2025 Djokovic non ha ancora vinto una partita sulla terra battuta, perdendo subito sia a Monte-Carlo (ko contro Tabilo) che a Madrid (sconfitto contro l’azzurro Arnaldi). Per Nole si tratta di un ritorno nel torneo svizzero, dove aveva già partecipato lo scorso anno fermandosi in semifinale contro Tomas Machac. L’obiettivo del serbo è quello di mettere nelle gambe ancora qualche match sulla terra per arrivare in condizioni migliori a Parigi, oltre ad avere sempre nel mirino il traguardo del centesimo titolo ATP in carriera. Non sarà facile però perché l’entry list del 250 svizzero è ricca di nomi importanti: oltre a Djokovic risultano iscritti al torneo anche Taylor Fritz, Casper Ruud (campione in caeica), Grigor Dimitrov e lo stesso Machac.

