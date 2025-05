Djokovic 100 e lode! Vince a Ginevra e fa la storia Il serbo soffre e rischia contro Hurkacz ma alla fine la spunta dopo tre ore: conquistato il titolo numero 100 in carriera

Missione compiuta. Dopo aver sfiorato il traguardo per due volte negli ultimi mesi, Novak Djokovic vince il torneo di Ginevra e conquista il titolo numero 100 della sua insensata carriera, diventando il terzo tennista dell’Era Open a raggiungere la tripla cifra: davanti a lui solo Jimmy Connors con 109 titoli e Roger Federer con 103. Nole ci era già andato vicino lo scorso ottobre, quando venne battuto in finale a Shanghai da Jannik Sinner, e poi ancora a marzo, superato da Jakub Mensik nell’ultimo atto del torneo di Miami. Per tagliare uno dei tanti traguardi incredibili raggiunti da un giocatore incredibile, ha dovuto sudare e soffrire per più di tre ore contro Hubert Hurkacz, battuto in rimonta 5-7 7-6(2) 7-6(2) in una finale che più di una volta sembrava essergli sfuggita dalle mani.

Per sua fortuna le mani del polacco non sono celebri per rimanere salde nei momenti più importanti ed è anche per questo che Novak può celebrare il suo centesimo sigillo, che arriva in un piccolo torneo sulla terra rossa europea esattamente come il primo, vinto 19 anni fa ad Amersfoort, nei Paesi Bassi. È stata la vittoria più sofferta delle otto (a zero) ottenute contro un Hurkacz sceso in campo centratissimo e che nel primo set ha concesso solo due palle break nel quinto gioco, prontamente annullate. Dall’altra parte Djokovic ha palesato le solite difficoltà di quest’ultima parte di carriera: gambe che girano un po’ meno bene, palla che viaggia un po’ più piano. D’altronde il tempo non lo puoi fermare e 38 anni non sono uno scherzo. Un tragico doppio fallo sul set point dell’avversario – unica palla break concessa dal serbo nel primo parziale – lo ha messo nella scomodissima condizione di dover rimontare.

Bravo a non cedere al comprensibile nervosismo, Nole è rimasto aggrappato al suo servizio in un secondo set in cui Hurkacz ha concesso pochissimo, e al tie break ha tirato fuori cinque minuti da grande Djokovic rimettendo tutto in parità. Nemmeno il tempo di riprendere fiato e nel primo gioco del set decisivo due doppi falli hanno mandato nuovamente avanti Hurkacz. Il polacco è rimasto intoccabile al servizio per tre giochi di fila, poi però sul 4-3 ha lasciato intravedere una crepa. Mai farlo con Novak Djokovic. Un doppio fallo e un errore forzato lo hanno fatto precipitare sullo 0-30, Djokovic ha annusato il momento e alla seconda palla break del game ha rimesso tutto in parità. Hurkacz ha avuto la forza di non crollare e di trascinarsi al tie break, dove però è stato nuovamente assente ingiustificato lasciando strada a Djokovic e al suo traguardo storico.

Un numero a tre cifre che l’ex numero 1 del mondo ha costruito in 19 anni (record), composto da 24 Slam (record), un’Olimpiade, 7 ATP Finals (record), 40 Masters 1000 (record), 15 ATP 500 e 13 ATP 250. Da 71 titoli sul cemento (record), 21 sulla terra e 8 sull’erba. Da 81 trionfi outdoor e 19 indoor. Numeri da capogiro che raccontano un viaggio iniziato 19 anni fa, in un pomeriggio di luglio in una cittadina anseatica, in un piccolo torneo. Quel giorno un Djokovic appena 19enne alzava al cielo il suo primo trofeo davanti agli occhi dell’avversario battuto in finale, il cileno Nicolas Massu: diciannove anni e 99 titoli dopo, lo stesso Massu, seduto nell’angolo di Hurkacz, lo ha visto sollevare il centesimo. Curiose coincidenze del destino.

DJOKOVIC 100: I NUMERI

Titoli per categoria

Grand Slam: 24

Olimpiadi: 1

ATP Finals: 7

ATP Masters 1000: 40

ATP 500: 15

ATP 250: 13

Titoli per superficie

Cemento: 71

Terra: 21

Erba: 8

Titoli per condizioni

Outdoor: 81

Indoor: 18

Il primo e l’ultimo

23 luglio 2006, Amersfoort (Paesi Bassi), vs Nicolas Massu

24 maggio 2025, Ginevra (Svizzera), vs Hubert Hurkacz

Il prediletto

Australian Open: 10 titoli (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

Il rivale

Rafael Nadal: 15 volte battuto in finale

