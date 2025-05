A Nardi il derby contro Cobolli. Vince Gigante, delusione Arnaldi, Cinà ancora acerbo

Derby attesissimo, vabbè diciamo atteso, per questo primo turno degli internazionali d’Italia, quello tra Luca Nardi, che sta progredendo più lentamente di quanto si sperasse, e Flavio Cobolli, che si è ultimamente impantanato in una serie di non precisati guai fisici. Il match è stato piuttosto rapido, perché Nardi è sembrato in condizioni decisamente migliori del rivale. Il match si è vagamente acceso solo alla fine del primo set, quando Nardi ha accelerato lasciando sul posto Cobolli. Flavio ha avuto un guizzo salvando un set point ma poi si è arreso nel game successivo.

Sulla scia Nardi è volato sul 4-0 nel secondo, completando un parziale di otto giochi a uno, fermandosi giusto un po’ per rifiatare. Cobolli ha accorciato ma non è mai sembrato in grado di tornare in partita.

In mattinata Arnaldi ha perso male contro Bautista-Agut. Ci sono giornate così, niente funziona come dovrebbe e dall’altra parte c’è uno che ne ha passate tante, troppe per fartela passare liscia. Così Arnaldi, su cui c’era la speranza dell’exploit dopo la vittoria su Djokovic e il bel torneo di Madrid, lascia immediatamente il Foro Italico, sconfitto da contro uno che è stato forte bel ma che ormai passa al massimo un turno. Purtroppo in questo ha trovato un Arnaldi forse troppo carico di attese, visto che si gioca in casa, che ha davvero combinato disastri dall’inizio agli incredibili due punti finali, quando con un Bautista quasi fermo e impaurito ha tirato fuori due dritti veramente senza senso. Pazienza e anche inutile soffermarsi, testa a Parigi ora.

Come previsto sarà Mariano Navone il primo avversario per il rientrante Sinner. Il tennista argentino, specialista della terra rossa, ha sconfitto la nostra giovane speranza, l’appena diciottenne palermitano Federico Cinà. Non ha sfigurato Federico, che era anche partito molto bene, ma non ha sfruttato le tre palle break del primo game. La maggiore esperienza di Navone si è vista a cavallo dei due set, quando l’argentino è riuscito a tenere a distanza Cinà. Che comunque ci sia materiale buono su cui lavorare lo testimonia il break del momentaneo 2-2, che si è poi rilevato una specie di canto del cigno. C’è tempo. Avanza al secondo turno Matteo Gigante, che bissa il successo dello scorso anno al Foro Italico contro Giulio Zeppieri: il 23enne romano ha battuto in due set, con il punteggio di 7-6 7-6, il francese Arthur Rinderknech e sabato sfiderà il numero 20 del seeding Jakub Mensik.

in aggiornamento

Primo turno

M. Navone b. [WC] F. Cinà 6-3 6-3

[LL] J. De Jong b. [Q] A. Shevchenko 6-2 6-4

N. Jarry b. H. Gaston 7-6(4) 6-4

R. Carballes Baena vs [Q] S. Ofner

J. Munar b. [Q] T. Barrios Vera 4-6 6-2 7-5

A. Vukic b. [Q] N. Moreno De Alboran 7-6(2) 6-2

J. Fearnley vs [WC] F. Fognini

A. Bublik b. R. Safiullin 6-3 7-6(4)

M. Giron b. G. Diallo 3-6 6-3 6-4

M. Bellucci vs P. Martinez

[WC] M. Gigante b. A. Rinderknech 7-6(4) 7-6(4)

F. Marozsan b. J. Fonseca 6-3 7-6(4)

R. Bautista b. M. Arnaldi 6-4 6-3

L. Tien vs [PR] R. Opelka

[Q] T. Seyboth Wild b. N, Borges 6-1 4-6 6-4

L. Nardi b. F. Cobolli 6-3 6-4

