Cocciaretto vola al secondo turno, fuori Bronzetti

Come nella giornata di domenica, l’Italia al femminile non riesce a concludere il bilancio con un segno positivo al Roland Garros. Come ieri, infatti, il dato si ferma a una vittoria a una sconfitta frutto del successo di Elisabetta Cocciaretto contro Taylor Townsend mentre Lucia Bronzetti non è riuscita a superare l’ostica Ekaterina Alexandrova.

La marchigiana è chiamata a una prova abbastanza impegnativa perché deve difendere i 240 punti raccolti nel 2024 quando arrivò per la prima volta in carriera negli ottavi e purtroppo per lei non è un momento particolarmente felice a livello di classifica tanto che dopo essere scesa oltre le prime 80 del mondo e pur avendo vinto questa sera la classifica WTA live la vedrebbe comunque al numero 119. In ogni caso, non ci sarebbe un pericolo per l’entry list di Wimbledon perché è stata già pubblicata, ma perdere contatto con la top-100 sarebbe comunque un passo indietro importante.

Per questo, il 6-3 6-2 contro la lucky loser Townsend era essenziale. Ha giocato bene, ha approfittato del divario importante che c’è tra le due sulla terra battuta e ha messo in cascina un successo quantomai importante. Anche perché sarà lei ora a sfidare Alexandrova, numero 20 del seeding e che sta vivendo un periodo completamente all’opposto rispetto alla marchigiana malgrado qualche battuta d’arresto in più sul rosso, superficie dove ha comunque tanto da migliorare. Ekaterina, però, appartiene a una fascia di giocatrici ben più alta di Townsend e il netto 6-3 6-2 contro Bronzetti un po’ lo testimonia, con la romagnola mai in grado di dare difficoltà all’avversaria. Nel primo set la russa è scappata subito sul 5-0 prima di un leggero calo, nel secondo Lucia ha perso i primi tre turni di battuta scivolando indietro 1-4 e potendo fare ben poco per evitare la sconfitta.

