Cocciaretto non può nulla contro Swiatek, bene Osaka e Ostapenko

Dieci anni fa Iga Swiatek scriveva sul suo profilo Facebook un post per raccontare ai suoi fan come la Polonia avesse conquistato la medaglia di bronzo nei campionati europei a squadre di categoria battendo nella finale terzo/quarto posto l’Italia, commentando così: “Ho battuto la mia amica Elisabetta Cocciaretto 6-2 7-6 (17-15 il tie-break)”.

Le due sono coetanee, lo stesso allenatore della marchigiana raccontava che si conoscono da molto tempo ma per percorsi diversi, alla fine, non hanno mai potuto affrontarsi nel circuito maggiore. La prima volta è arrivata sul Campo Centrale del Foro Italico, a Roma, in un momento abbastanza particolare per entrambe. Cocciaretto soltanto nel match di primo turno contro Elina Avanesyan è riuscita a ottenere una vittoria contro una top-50 in stagione, Swiatek arrivava qui dopo la brutta sconfitta nella semifinale di Madrid.

Roma, però, per la polacca rimane ancora amica e la terra rossa del Centrale ha messo abbastanza facilmente in luce la differenza che può esserci tra le due a livello generale, con Iga che ha solo accarezzato l’idea del doppio 6-0 6-0 negatole da un bell’ace di Elisabetta quando il punteggio era 0-5 e 30-30. Finirà 6-1 6-0 per la numero 2 del mondo, costretta in queste due settimane a salvare il proprio ranking dagli attacchi di Coco Gauff e Jessica Pegula, al momento entrambe avanti a lei senza i punti ottenuti qui nel 2024. Cocciaretto si è trovata senza armi e forse a livello mentale non ha nemmeno aiutato l’essere sotto 0-3 con un solo punto vinto dopo appena sette minuti. Iga ha potuto sentirsi da subito padrona del campo e il doppio break pur con alcuni tentativi dell’azzurra di reagire hanno ulteriormente scavato il solco.

Nel secondo parziale c’è stata ancor meno lotta, con la polacca piuttosto solida da fondo campo anche se il timing sul dritto e la reattività da quel lato non erano sempre di altissimo livello. Per lei, però, è un momento dove serve soprattutto ritrovare sicurezza e tranquillità in campo, anche se il prossimo turno potrebbe metterla di fronte a un’avversaria che malgrado abbia superato 6 volte su 7 nei precedenti le ha dato molto fastidio nel recente passato: Danielle Collins, numero 30 del seeding, in campo contro la qualificata Elena Gabriela Ruse.

Tra le altre partite di giornata, rimonte vincenti per Naomi Osaka e Aljona Ostapenko contro Viktorija Golubic e Rebecca Sramkova: 2-6 7-5 6-1 per la giapponese, 1-6 6-4 6-3 per la lettone. Fuori tra le teste di serie Yulia Putintseva, sconfitta contro Jaqueline Cristian, e Anna Kalinskaya, battuta nettamente contro Peyton Stearns.

[6] J. Paolini vs L. Sun

[27] O. Jabeur b. [PR] P. Kvitova walkover

[17] A. Ostapenko b. R. Sramkova 1-6 6-4 6-3

L. Bronzetti vs [12] K. Muchova

[13] D. Shnaider b. C. Dolehide 6-0 6-0

J. Cristian b. [23] Y. Putintseva 7-6(2) 7-5

[25] E. Mertens vs S. Lamens

A. Krueger vs [3] J. Pegula

[5] M. Keys vs V. Gracheva

P. Stearns b. [28] A. Kalinskaya 6-2 6-3

[18] B. Haddad Maia vs M. Bouzkova

N. Osaka b. [LL] V. Golubic 2-6 7-5 6-1

[16] E. Svitolina vs J. Bouzas Maneiro

H. Baptiste vs [19] L. Samsonova

[30] D. Collins vs [Q] E. G. Ruse

[2] I. Swiatek b. [WC] E. Cocciaretto 6-1 6-0

