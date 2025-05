Cobolli show ad Amburgo: batte Rublev e vince il suo primo 500 Secondo titolo ATP in carriera per il romano, successo netto sul russo in finale

Uno splendido Flavio Cobolli trionfa in finale ad Amburgo contro Rublev e conquista il secondo titolo della stagione (e della carriera): 6-2 6-4 in un match dominato fin dalle prime battute dal giocatore romano che non lascia scampo al suo più esperto avversario, già vincitore su questi campi nel 2020 (in finale contro Tsitsipas). Partenza sprint per il numero 4 d’Italia che si invola subito sul 4-0, prima di subire la veemente reazione del russo, che recupera un break e si avvicina nel punteggio fino al 4-2: altro break però di Flavio che, annullata una palla del contro break nell’ottavo gioco, chiude il primo parziale per 6-2.

Dominio a tutto campo del nuovo numero 26 del mondo (best ranking) che esce spesso dal braccio di ferro sulle diagonali con dei meravigliosi lungo linea (sia di rovescio che di dritto) che mettono a nudo la testa di serie numero 3, che è sembrato in ripresa questa settimana, ritrovando vittorie e fiducia che gli mancavano da un bel po’ di tempo. Prova a reagire Rublev, riesce a stare avanti nel punteggio nel secondo set e prova il sorpasso nel sesto game, durato un’eternità, non riuscendo però a sfruttare nessuna delle 3 palle break avute (giocate davvero male però da parte sua): Cobolli stringe i denti e tiene la battuta, resiste all’assalto del russo e conquista il break decisivo nel gioco successivo, sfruttando il nervosismo crescente del numero 17 del mondo.

Non molla però Rublev, conquista due palle del contro break con Cobolli al servizio per il match, ma il romano le annulla alla grande e, con altri due 15 consecutivi, chiude un match dominato per 6-2 6-4 dopo un’ora e 29 minuti. 26 vincenti a 10 per il giocatore italiano è il dato emblematico di questa finale: best ranking dunque da lunedì per l’italiano (che scavalca anche Berrettini in classifica) e iniezione di fiducia clamorosa in vista del Roland Garros, anche alla luce dell’alternanza di risultati che ha avuto in questo inizio 2025.

Affronterà al primo turno parigino una vecchia volpe come Cilic, in ripresa dopo una lunga serie di infortuni e ripescato nel tabellone principale dopo aver perso il match decisivo del tabellone cadetto contro un altro redivivo come Lloyd Harris: partirà favorito il numero 26 del mondo ma non dovrà sottovalutare l’avversario che, se in giornata, può dar ancora fastidio a tutti. Questo Cobolli però sta dimostrando di essere un giocatore serio e sicuramente non dovrà avere paura del 36enne croato.

F. Cobolli b. [3] A. Rublev 6-2 6-4

