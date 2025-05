Cobolli rimonta Etcheverry: è finale ad Amburgo

Flavio Cobolli ha battuto in rimonta l’argentino Echeverry, volando in finale dell’ATP 500 di Amburgo. Match durato quasi 3 ore di gioco e concluso al terzo set. Flavio non è stato impeccabile al servizio, la partita si è giocata nei minimi dettagli. Nel primo set Etcheverry ha giocato molto meglio, tenendo percentuali molto più alte dell’azzurro e lo ha brekkato due volte, vincendo il set. Il secondo set ha cambiato l’inerzia della partita con Cobolli che ha ottenuto un maggior numero di punti con la 2° di servizio. L’11esimo game è stato fatale con il break subito dall’argentino e Cobolli che ha rimesso la partita in equilibrio. Da quel punto in poi l’argentino nel terzo set si è spento un po’, calando drasticamente al servizio e perdendo il nono game. Vittoria finale di Cobolli che andrà a giocarsi il titolo insieme a uno tra Auger-Aliassime o Rublev.

F. Cobolli b. T. M. Etcheverry 2-6 7-5 6-4

