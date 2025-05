Berrettini alza bandiera bianca: forfait al Roland Garros L'azzurro sarà ancora una volta assente a Parigi, dove non gioca dal 2021

Matteo Berrettini non parteciperà al Roland Garros 2025. Lo ha comunicato ufficialmente la Federazione Tennis francese. Una notizia che purtroppo era nell’aria dopo il ritiro dell’azzurro durante il match di terzo turno contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia. Ancora una volta a tradire Matteo sono stati gli addominali obliqui, che negli ultimi anni lo hanno spesso costretto a lunghi stop impedendogli di trovare quella continuità che lo aveva portato tra i migliori del mondo. “I dottori sono stanchi anche loro di vedermi. Il dolore è vicino al punto dove mi aveva fatto male il precedenza, agli obliqui. Non so cosa c’è che non va in questa parte del mio corpo”, aveva detto subito dopo il ritiro a Roma.

“Devo stare attento in queste situazioni, poi se va male devo stare tre mesi senza giocare. Spero di essermi fermato in tempo”, aveva aggiunto al termine del match con Ruud. L’obiettivo adesso è quello di recuperare al 100% in vista della stagione su erba e in particolare Wimbledon, torneo in cui un Berrettini in salute può davvero fare tanta strada come dimostrato negli anni precedenti. Lo Slam parigino invece resta “maledetto” per l’azzurro: quella di quest’anno sarà la quarta assenza consecutiva, il suo ultimo match resta il quarto di finale del 2021 disputato sul Philippe Chatrier contro Novak Djokovic. Da allora Matteo non è più riuscito a scendere in campo a Parigi.

