ATP Amburgo, Cobolli vola in semifinale, Darderi out

Cobolli e Darderi sono scesi in campo nei quarti di finale dell’ATP di Amburgo. Vittoria con un’ottima prestazione per Flavio Cobolli che sconfigge Bautista-Agut in due set in circa 1 ora e mezzo di gioco. Nel torneo l’azzurro è partito vincendo contro Sachko un po’ in sordina per poi trovare il successo contro Davidovich Fokina al 2° turno. Con Bautista Agut, Cobolli ha vinto un maggior numero di punti con la 2° di servizio circa l’80%. Il primo set è stato più equilibrato e concluso nel decisivo tie-break. Nel secondo Cobolli ha dominato, brekkando 3 volte lo spagnolo. In semifinale adesso se la vedrà con l’argentino Echeverry.

F. Cobolli b. R. Bautista 7-6(4) 6-0

Sconfitta a malincuore per Darderi contro il russo Rublev in una partita conclusa al terzo set in circa due ore di gioco. La partita ha avuto diversi cambi di fronte, con il primo set a favore di Rublev che ha brekkato due volte Luciano. Nel secondo l’azzurro ribalta l’inerzia del match, grazie al break nel 6° game che ha permesso di pareggiare la partita. Il terzo set è stato quello decisivo e soprattutto il 2° game con il break subito da Darderi. La differenza è stata tutta lì.

A. Rublev [3] b. L. Darderi 6-1 3-6 6-3

