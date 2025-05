Arnaldissimo! Rimontone su Auger Aliassime e derby con Cobolli

Ci sarà un derby tutto azzurro, al secondo turno del Roland Garros, quello tra Flavio Cobolli a Matteo Arnadi.

La vittoria del ligure è arrivata con un giocatore forte come Felix Auger Aliassime, numero 29 del mondo ma ex numero 6, promessa mai mantenuta fino in fondo, e contro Arnaldi si è un po’ anche capito il perché. Quando c’è da andare in guerra, su un campo da tennis, infatti, il canadese non è uno che vorresti al fianco.

Arnaldi l’ha ribaltata con un grande tennis, con merito, vincendola al quinto 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 in 4 ore e 21 minuti, guadagnandosi il derby con Cobolli, che ha confermato il suo momento positivo, superando agevolmente il primo turno parigino.

Dopo la fresca vittoria dell’Atp 500 di Amburgo, il primo in carriera e secondo torneo dell’anno dopo il 250 di Bucarest, il romano al debutto si è sbarazzato in tre set (6-2 6-1 6-3) di quello che resta di Marin Cilic, 37 anni a settembre, in un’ora e 41 minuti di gioco.

Niente da fare invece per altri due azzurri. Bravo comunque a Mattia Bellucci, uscito sconfitto dalla sfida contro Jack Draper in quattro set (3-6 6-1 6-4 6-2), giocando bene un set.

Rimpianti e sfortuna per Francesco Passaro, sconfitto al termine di una maratona lunga cinque set e durata quattro ore dall’olandese Jesper De Jong, col punteggio di 3-6 6-7(7) 6-4 7-6(1) 6-1.

Dalla stessa categoria