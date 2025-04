Un sabato italiano: Darderi e Cobolli in finale a Marrakech e Bucarest

Cobolli dopo un inizio di stagione deludente, causa anche un infortunio al braccio, vola in finale all’ATP di Bucarest. E’ la prima finale in un ATP 250 per Flavio. La seconda della carriera, dopo l’ATP 500 di Washington dell’anno scorso. In semifinale ha sconfitto il bosniaco Dzumhur n. 65 ATP in modo netto senza troppi problemi. Peccato per la percentuale al servizio un po’ bassa per quello che può fare ma ottimo il gioco imposto durante il corso del match. Nel primo set il break preso al secondo game ha permesso poi di vincere il set, mentre nel secondo sono 3 i break arrivati, dominando in pratica il set. In finale domani affronterà l’argentino Baez. Si preannuncia una partita interessante.

F. Cobolli [3] b. D. Dzumhur 6-3 6-0

Oggi è una grande giornata per il tennis italiano con anche Luciano Darderi che si prende la finale a Marrakech. Sconfitto in semifinale lo spagnolo Carballes Baena in due set in un’ora e mezzo di gioco. Poco al di sopra del 50% la percentuale al servizio dell’azzurro che però ha ben bilanciato con il suo livello di gioco. Nel primo set sono stati 2 i break ottenuti da Darderi che poi gli ha permesso di accumulare un buon vantaggio. Nel secondo set, i break al terzi e settimo gioco hanno permesso a Darderi di vincere l’incontro e volare in finale. Adesso aspetterà uno tra Griekspoor o Majchrzak.

L. Darderi [7] b. R. Carballes Baena 6-3 6-3

