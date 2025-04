Ultimo “1000” senza Sinner, Djokovic ancora dalla parte di Alcaraz

Ultima possibilità per Alexander Zverev, recente vittorioso a Monaco, di approfittare dell’assenza di Jannik Sinner per vincere un grande torneo nel 2025. Certo, la vittoria di Monaco gli avrà senz’altro dato nuove motivazioni, soprattutto per come è arrivata, ma il peso specifico del torneo è ovviamente diverso da quello di Madrid. In attesa di capire a Roma, e soprattutto a Parigi, come sarà davvero il 2025 dei primissimi, occhi puntati su Musetti, che potrebbe, forse dovrebbe, completare la sua rincorsa alla top10. Non è ovviamente il solo motivo di interesse del secondo Masters 1000 su terra della stagione – visto che c’è da capire se davvero Rune ha messo la testa a posto, vedere il ritorno di Fonseca, capire se Djokovic può davvero arrivare alla centesima e tanto altro – ma per noi è sicuramente il principale. E in suo onore, sperando di portargli fortuna, cominciamo l’analisi del tabellone proprio da Lorenzo, che non è stato fortunatissimo, tanto meglio, vorrà dire che se la sarà proprio meritata questa top10.

Lorenzo è infatti nel quarto di Alcaraz, ma prima di arrivare da Carlitos, dovrà replicare Montecarlo. Gli sono capitati infatti prima Tsitsipas e poi de Minaur, anche se sarebbe bello se Sonego gli togliesse di torno almeno l’australiano. Non ci spereremmo troppo, meglio fare con le proprie mani e racchette. Ad ogni modo prima di Tsitsipas ci sarà uno tra Etcheverry e Medjedovic, buon turno per scaldarsi. Alcaraz, che ha chiuso il torneo di Barcellona facendosi male alla coscia, dovrà saggiare le proprie condizioni prima contro Lehecka e poi forse Dimitrov, posto che il bulgaro riesca a superare Machach. Poi speriamo di vedere la rivincita della finale di Montecarlo.

Il semifinalista in teoria dovrebbe trovare Djokovic, ma il serbo non ha un cammino agevole e deve proprio essere molto, molto diverso da quello di Montecarlo. Nole comincia subito contro Arnaldi, e già qui non sarà semplice. Poi potrebbe esserci un altro italiano, Bellucci, anche se più probabilmente la spunterà Baez. Poi uno tra Humbert e Tiafoe, anche se visto che siamo sulla terra hai visto mai, magari c’è Darderi. Il quarto di finale sarà contro chi uscirà da un minitorneo che vede forse favorito Draper ma sulla terra contro Berrettini e Fonseca non sarà semplicissimo. Senza contare Khachanov, uno sempre capace di dar fastidio. Ci sarebbe anche Tommy Paul ma vabbè.

Più agevole sembra il cammino della testa di serie numero 1, di nuovo Alexander Zverev. Tanti spagnoli dalla sua parte e primo impegno severo a terzo turno con Fils. Agevole fino ad un certo punto insomma, ci sarà da vedere se il francese continua a progredire fino al punto di fare l’impresa. Nei quarti potrebbe esserci ancora Rublev ma per usare un eufemismo Andrey non è nel suo miglior momento di forma. Deve liberarsi di Monfils e Popyrin, e può farcela, ma poi dovrebbe avere uno tra Shelton e Mensik. Magari a Zverev ci arriva ma sarebbe una sorpresa ancora più clamorosa di quella del 2024 se dovesse riuscire a ripetere la vittoria nel torneo. Non succederà.

L’ultimo quarto di tabellone sarebbe quello di Fritz ma essendoci Rune da quella parti difficile che lo statunitense possa fare chissà cosa. Andrà già bene vincere un paio di partite, anche se già Hurkacz potrebbe essere un problema. Poi uno tra Korda e Ruud, sempre abbastanza fortunato nei sorteggi. Da quelle parti c’è anche Cinà, alla sua seconda wild card in un masters 1000, lo staff si vede che lavora bene. Federico potrebbe battere Wong, e sarebbe già un’impresa, ma Korda sembra ancora troppo lontano.

Per Rune infine un terzo turno contro Medvedev o il finalista dello scorso anno, Auger Aliassime. Se gioca come a Barcellona non ci saranno problemi per il danese, anche contro Cobolli, probabile avversario di primo turno.

Degli italiani abbiamo detto qui e lì. Ecco come potrebbe essere il tabellone dal terzo turno in poi:

[1] A. Zverev vs [28] A. Davidovich Fokina

[20] F. Cerundolo s [13] A. Fils

[12] B. Shelton vs [22] J. Mensik

[25] A. Popyrin vs [7] A. Rublev

[3] T. Fritz vs [27] H. Hurkacz

[23] S. Korda vs [14] C. Ruud

[9] D. Medvedev vs [18] F. Auger-Aliassime

[31] B. Nakashima vs [8] H. Rune

[5] J. Draper vs [30] M. Berrettini

[24] K. Khachanov vs [11] T. Paul (J. Fonseca)

[16] F. Tiafoe (L. Darderi) vs [21] U. Humbert

[32] S. Baez vs [4] N. Djokovic (M. Arnaldi)

[6] A. de Minaur vs [29] D. Shapovalov

[17] S. Tsitsipas vs [10] L. Musetti

[15] G. Dimitrov vs [19] T. Machach

[26] J. Lehecka vs [2] C. Alcaraz

