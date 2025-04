Ranking ATP/WTA: Rune in top ten dopo un anno. Zverev n. 2

Holger Rune rientra nella top ten del ranking ATP dopo un anno di assenza. Il danese si era assicurato questo traguardo già raggiungendo la finale nel “500” di Barcellona: non si è fermato lì e, battendo il beniamino di casa Carlos Alcaraz, ha alzato il trofeo.

Rune, che adesso è nono (+ 4) e precede Daniil Medvedev (decimo; – 1), non figurava nell’élite mondiale dalla settimana cominciata l’8 aprile 2024. Il tennista di Gentofte, che tra otto giorni soffierà su ventidue candeline, vanta un career high al quarto posto, stabilito il 21 agosto di due anni fa.

Ad Alcaraz la mancata vittoria costa l’appena riconquistata seconda posizione mondiale. Infatti, grazie al centro pieno ottenuto nel “500” di Monaco, Alexander Zverev opera l’immediato controsorpasso ai danni dello spagnolo: è di nuovo il tedesco il primo inseguitore del leader Jannik Sinner.

A lasciare spazio tra i dieci migliori a Rune è Casper Ruud, eliminato nei quarti a Barcellona dov’era campione uscente, che scivola in quindicesima posizione (- 5). Due lunedì fa il norvegese era n. 7, poco più di un mese fa (fino al 16 marzo) n. 5. Ruud, che tra il 12 settembre e il 2 ottobre di tre anni or sono è stato n. 2, non si trovava così in basso dall’edizione della classifica datata 12 luglio 2021 (n. 16).

Casper è preceduto, tra gli altri, da Ben Shelton, che, grazie alla finale raggiunta in quel di Monaco, guadagna due posti divenendo tredicesimo (a meno uno dal primato personale).

Prosegue anche il calo di Stefanos Tsitsipas, ora diciottesimo (- 2, ma – 10 rispetto a due settimane fa).

Per quanto concerne gli azzurri, Jannik Sinner è il numero uno del mondo per la quarantaseiesima settimana consecutiva: eguaglia così la durata del primo regno di Rafael Nadal (tra agosto 2008 e luglio 2009).

Alle spalle dell’altoatesino, si conferma undicesimo Lorenzo Musetti, che per qualche giorno ha accarezzato il sogno di fare già breccia in top ten. Il traguardo, per il momento, è rimandato.

Restano sette gli azzurri tra i migliori cinquanta. Dopo Sinner e Musetti abbiamo Matteo Berrettini (31; + 2), Flavio Cobolli (36; 0), Lorenzo Sonego (43; + 1), Matteo Arnaldi (44; – 2) e Luciano Darderi (46; + 1).

Seguono Mattia Bellucci (66; + 1), Luca Nardi (100; + 2), Francesco Passaro (101; – 3), Fabio Fognini (112; + 2) e Matteo Gigante (195; + 5). Debutta nei duecento Federico Arnaboldi (200; + 4).

Per il resto, da segnalare il balzo in avanti compiuto dall’ungherese Fabian Marozsan (58; + 19), spintosi in semifinale a Monaco.

In brusca discesa, al contrario, Jan Lennard Struff (79; – 28), Mariano Navone (85; – 15), Marton Fucsovics (130; – 40) e Dusan Lajovic (138; – 41).

Nel ranking WTA, saluta la top ten Elena Rybakina (undicesima; – 1), cui è “scaduto” il successo del 2024 nel “500” di Stoccarda. La kazaka viene rimpiazzata nell’élite mondiale dalla statunitense Emma Navarro (decima; + 1).

Rientra fra le venti Jelena Ostapenko (18; + 6), trionfatrice a Stoccarda, dove nei quarti ha sconfitto la n. 2 Iga Swiatek per la sesta volta in altrettanti confronti diretti e nel match clou ha travolto la n. 1 Aryna Sabalenka.

Si riaffaccia tra le cinquanta l’egiziana Mayar Sherif (50; + 11), che si è imposta nell’ITF W100 di Madrid.

Netti cali, invece, per Marta Kostyuk (36; – 11), Marketa Vondrousova (63; – 15) e Caroline Garcia (117; – 18).

Tra le italiane, Jasmine Paolini, brillante semifinalista in Germania, si conferma sesta. Dietro alla toscana troviamo Lucia Bronzetti (59; – 1), Elisabetta Cocciaretto (87; + 2), Lucrezia Stefanini (150; + 1), Sara Errani (154; – 2), Martina Trevisan (157; – 9) e Nuria Brancaccio (200; + 6).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev (+ 1), 3 Carlos Alcaraz (- 1), 4 Taylor Fritz, 5 Novak Djokovic, 6 Jack Draper, 7 Alex de Minaur, 8 Andrey Rublev, 9 Holger Rune (+ 4), 10 Daniil Medvedev (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Madison Keys, 6 Jasmine Paolini, 7 Mirra Andreeva, 8 Qinwen Zheng, 9 Paula Badosa, 10 Emma Navarro (+ 1).

