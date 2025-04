Musetti compie l’impresa: eliminato Tsitsipas, è in semifinale!

Uno straordinario Lorenzo Musetti elimina il campione in carica Stefanos Tsitsipas da Monte-Carlo e conquista la sua prima semifinale a livello Masters 1000! L’azzurro ha battuto il greco con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 in due ore e 21 minuti di gioco. Per la terza volta su quattro in questo Masters 1000, il toscano ha vinto una partita in rimonta. In semifinale, Musetti sfiderà l’australiano Alex De Minaur.

