Musetti col brivido, Berrettini si regala Zverev

Ha camminato sul cornicione Lorenzo Musetti contro Yunchaokete Bu, cinese di 23 anni che è nel miglior periodo della sua carriera e arrivava dalle qualificazioni, giocate con molta spigliatezza. E forse il fatto che avesse alle spalle due partite sulla terra ha avuto il suo peso nella prima ora di gioco, quando è sembrato che il match potesse finire molto male. Musetti erano sotto 6-4 2-0 quando almeno si è messo con la testa sul match non concedendo più nulla sul proprio servizio e giocando con più attenzione in risposta. Un leggero calo di Yu ha fatto il resto e come spesso succede Musetti da quel momento in poi è sembrato un altro giocatore, uno dei pochi che è come il cielo di Lombardia, così bello quando è bello, come diceva Manzoni. E di citazione in citazione ci si passi anche lo sciorinare bel tennis, come avrebbe dato Pizzul, fatto soprattutto di rovesci, giocati con un’eleganza che davvero fa venire voglia di scomodare grandi nomi. Musetti non avrà forse mai l’efficacia dei grandi predecessori ma notoriamente non a tutti importa solo dei risultati, soprattutto visto che per quelli basta picchiare forte. Musetti ha veleggiato tranquillo verso la fine, anche se 150 minuti contro Bu sono davvero troppi, speriamo non debba pagarli contro Lehecka, giocatore di ben altra solidità.

Buone notizie anche da parte di Berrettini, che si è un po’ ingarbugliato nel finale di match contro Mariano Navone, che sulla terra rossa non è esattamente l’ultimo arrivato, anche se non è nel miglior momento della carriera. Dopo aver vinto il primo set Berrettini era andato 4-1 e servizio e si è un po’ addormentato permettendo all’argentino di raggiungerlo sul 4 pari. Si è un po’ temuta la bagarre ma Berrettini è riuscito a riportarsi avanti di un break con un po’ di fortuna e a chiudere al decimo game.

Niente da fare per Fabio Fognini invece, sconfitto nettamente da Cerundolo, come ampiamente prevedibile. Troppa ormai la differenza tra i due, difficile ci possa essere una rivincita. Sicuramente non a Montecarlo.

Primo turno

M. Berrettini b. [Q] M. Navone 6-4 6-4

J. Lehecka b. S. Korda 6-3 7-6(7)

[13] L. Musetti b. Y. Bu 4-6 7-5 6-3

A. Tabilo b. [WC] S. Wawrinka 1-6 7-5 7-5

[7] D. Medvedev b. K. Khachanov 7-5 4-6 6-4

A. Muller b. [Q] C. Ugo Carabelli 6-4 6-4

M. Giron b. D. Shapovalov 6-3 7-6(5)

A. Davidovich Fokina b. [11] B. Shelton 6-7(2) 6-2 6-1

G. Monfils b. [Q] F. Marozsan 4-6 6-1 6-1

[Q] D. Altmaier b. [16] F. Auger-Aliassime 7-6(5) 6-3

F. Cerundolo b. [WC] F. Fognini 6-0 6-3

