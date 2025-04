Grandissimo Berrettini! Superato Zverev, ringrazia anche Sinner

Spettacolo all’ATP di Montecarlo, Berrettini dopo un primo set in difficoltà distrugge e annienta la testa di serie n. 1, Alexander Zverev. Nel primo set il tedesco è stato più preciso, con una miglior percentuale su tutti i lati del campo. Ha brekkato due volte Matteo, vincendo poi il set. Nel secondo set Berrettini alza le sue percentuali, Zverev dal canto suo inizia a sbagliare di più, risulta macchinoso nel gioco e subisce il break al sesto gioco. La partita a quel punto si sposta al terzo e decisivo set. Dopo un inizio in cui ognuno tiene il proprio servizio, è il settimo gioco a fare la differenza con Berrettini che risponde bene e si procura 3 break point. All’ultima palla break utile un gran passante di rovescio lo porta avanti nel match. Zverev però non demorde, risponde bene negli scambi e al decimo gioco, complice una certa tensione di Berrettini, recupera lo svantaggio. Berrettini non ci sta e al game successivo prima grazie ad una deliziosa volée bloccata e poi ad unos cambio di 48 colpi brekka ancora Zverev. Stavolta Berrettini non si fa sorprendere e approfitta di un paio di disastri di Zverev, vincendo in due ore e mezzo di gioco questa fantastica partita. Grazie a questo successo e alla sconfitta di Zverev, Sinner sarà sicuro di rimanere n. 1 fino al suo rientro, nessuno può superarlo matematicamente. Al prossimo turno per Berrettini ci sarà uno tra Lehecka e Musetti. Lecito sognare il derby.

Vittoria per Flavio Cobolli contro il serbo Lajovic in poco più di un’ora di gioco. Il serbo proviene dalle qualificazioni, ha servito meglio rispetto all’azzurro, che però ha concretizzato meglio. Soprattutto i punti vinti con la 1° e la 2° di servizio sono stati di più per il fiorentino. Nel primo set sono stati 3 i break di Cobolli e ben 6 i set point, solo al settimo è riuscito a prendersi il set. Al quinto e settimo gioco del secondo set, Lajovic è stato brekkato da Flavio che ha poi vinto il match. Al prossimo turno sfiderà uno tra Griekspoor o Fils.

Lorenzo Sonego esce al 1° turno dell’ ATP di Montecarlo con Pedro Martinez. Sconfitta in circa due ore di gioco con il match portato al terzo set, per Lorenzo 7 ace ma 4 doppi falli. La percentuale al servizio è stata del 61% contro il 77% dello spagnolo. Il primo set è stato deciso al settimo game con il break di Martinez. Sonego nel secondo reagisce, brekkando due volte e vincendo per 6 a 1 il set. Nel terzo set è tornato in voga lo spagnolo che è riuscito a brekkare Lorenzo due volte e si è portato a casa il set.

Secondo turno

M. Berrettini b. [1] A. Zverev 2-6 6-3 7-5

[6] S. Tsitsipas b. J. Thompson 4-6 6-4 6-2

[5] J. Draper b. M. Giron 6-1 6-1

Primo turno

N. Borges b. [10] H. Rune 6-2 3-0 rit.

P. Martinez b. L. Sonego 6-4 1-6 6-2

[15] G. Dimitrov b. N. Jarry 6-3 6-4

T. Machac b. S. Baez 3-6 6-3 6-2

T. Etcheverry b. [Q] C. Moutet 4-6 6-1 6-4

[14] F. Tiafoe b. M. Kecmanovic 6-2 5-7 7-6(5)

A. Popyrin b. U. Humbert 3-6 7-6(2) 6-4

R. Bautista b. B. Nakashima 6-2 6-4

F. Cobolli b. [Q] D. Lajovic 6-4 6-2

[12] A. Fils b. T. Griekspoor 6-7(3) 6-4 6-2

