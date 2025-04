Bellucci e Darderi accedono ai quarti dell’ATP di Marrakech

Al 2° turno dell’ATP di Marrakech, tre gli azzurri presenti, Bellucci che inizia il programma, Darderi e Sonego. Mattia Bellucci dopo la vittoria al primo turno contro Kotov, vince anche questo match contro il francese Herbert. Partita durata quasi 1 ora e mezzo e chiusa in due set per l’azzurro. Bellucci ha ottenuto più punti con la prima e seconda di servizio rispetto al francese. Nel primo set al primo e quinto gioco i break di Mattia hanno permesso poi di chiudere il set in scioltezza. Nel secondo set è stato l’undicesimo gioco che ha fatto la differenza a favore dell’azzurro. Al prossimo turno Bellucci sfiderà la testa di serie n.1 del torneo Griekspoor.

M. Bellucci [8] b. P.H. Herbert 6-2 7-5

Luciano Darderi invece trionfa in rimonta contro l’altro francese nel torneo Gaston. Dopo un primo set deludente perso 6 a 2, nel secondo e terzo set l’azzurro alza la percentuale al servizio e migliora il livello di gioco rispetto all’inizio. Nel complesso il servizio per Darderi è da migliorare in vista dei prossimi incontri e la concentrazione durante i match. I blackout nei turni finali dei tornei non sono permessi per la vittoria di un titolo.

L. Darderi [7] b. H. Gaston 2-6 6-2 6-3

Sconfitta per Lorenzo Sonego al termine di una partita incredibile, chiusa e riaperta molte volte. L’azzurro è stato battuto in tre set dal ceco Kopriva, 27 anni, numero 106 del mondo (6-2 5-7 6-4), in un match che Sonego stava perdendo nettamente, sotto 6-2 5-1, ma che ha avuto la forza e la grinta di portare al terzo, annullando sei match point e infilando 6 giochi di fila nel secondo parziale, vinto per 7-5. Il torinese era partito bene anche nel terzo, andando sopra 2-0 con break, prima di cedere, di schianto, ancora una volta, e perdere 4 game di fila. Stavolta Kopriva, che la settimana scorsa ha vinto il Challenger di Napoli, non ha tremato, e ai quarti sfiderà Luciano Darderi, nella rivincita proprio della finale di Napoli.

