ATP Madrid: Darderi, Sonego e Arnaldi al 2° turno, Bellucci out

Nella giornata odierna sono stati 3 gli italiani a qualificarsi al 2° turno dell’ATP 1000 di Madrid su 4 che sono scesi in campo. L’unico a perdere è stato Bellucci nonché colui che ha inaugurato le danze. Sconfitto in 3 set dal bosniaco Dzumhur. Bellucci è partito meglio, vincendo il primo set per poi farsi rimontare nei successivi.

Prestazioni brillanti invece quelle di Lorenzo Sonego e Luciano Darderi che hanno sconfitto i loro avversari in maniera netta in 2 set. Sonego ha vinto contro Kecmanovic, ottenendo così il suo primi successo su terra battuta quest’anno. Nel primo set ha brekkato al terzo game mentre nel secondo set sono finiti al tie-break e lì Lorenzo è stato più incisivo. Al prossimo turno affronterà l’australiano De Minaur.

Luciano Darderi ha vinto contro il francese Halys in poco più di un’ora di gioco con un buon 6-4 6-4. Ottimo il servizio per l’azzurro ma anche i punti con la 1° e la 2° di servizio. Buono il gioco espresso a conferma del suo buon momento con 8 vittorie nelle ultime 9 partite. Al prossimo turno dovrà vedersela contro Tiafoe, avversario ostico ma non impossibile, visto che ultimamente non sta brillando.

Vittoria anche per Matteo Arnaldi che fa un po’ più di fatica, vincendo al terzo set in quasi 3 ore di gioco contro Coric. Il croato proveniva dalle qualificazioni e ha dato più di un filo da torcere ad Arnaldi che è partito male. Nel primo set l’azzurro ha subito troppo, servendo anche male. Nel secondo ha trovato maggior continuità e una miglior prestazione che lo ha rimesso in gioco. Il terzo è stata una montagna russa cambi di fronte continui ma alla fine a spuntarla è stato Arnaldi. Al prossimo turno affronterà Novak Djokovic, per Arnaldi c’è sicuramente da migliorare molto le percentuali al servizio, molto scarse oggi.

