Atp Madrid, Cinà incanta ancora: il palermitano vola al secondo turno

Parte molto bene il torneo dell’ATP 1000 di Madrid per Federico Cinà, wild card, che esordisce bene al 1° turno con una bella vittoria. Sconfitto in due set in circa 1 ora e mezza di gioco il tennista di Hong Kong, Chak Lam Coleman Wong. Prova solida dell’azzurro con circa il 79% al servizio e buoni i punti vinti con la 1° e la 2° di servizio. Il primo set è stato più combattuto, dove ognuno dei due ha tenuto il servizio, è stato il tie-break a decidere il set. Dopo un inizio dove ognuno dei due ha perso il turno due volte, è stato il 12° punto a essere decisivo. Al primo set point Cinà, grazie a una brillante prestazione si porta a casa il set. Nel secondo set, l’azzurro alza la sua percentuale al servizio notevolmente, mentre Wong appare più in affanno. Infatti al secondo game, perde il servizio e permette a Cinà di volare sul 4-1. L’azzurro non si accontenta e al sesto gioco brekka nuovamente Wong e poi grazie al turno al servizio chiude il match. Al 2° turno adesso dovrà affrontare Korda, sfida non impossibile viste anche le belle sensazioni di gioco di questo 1° turno.

