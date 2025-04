Arnaldi supera il fantasma di Djokovic, bravi Musetti e Berrettini. Fuori Sonego e Darderi

C’è da essere più che soddisfatti della giornata madrilena, che purtroppo si è chiusa, per i colori italiani, pochi minuti fa con un infortunio di Darderi. Luciano aveva dato molto fastidio a Tiafoe nel primo set, cedendo in dirittura d’arrivo, prima di arrendersi definitivamente sull’1-3 del secondo set.

Ma naturalmente la copertina va a Matteo Arnaldi, capace di superare Djokovic senza nemmeno dare l’impressione di fare chissà cosa. Magari si potrà essere contenti in Italia ma è un po’ strano che la famigerata Golden Era dei Big Three si stia chiudendo così tristemente per tutti quanti. Djokovic dice che non si sente favorito a Parigi, e verrebbe da chiedere chissà chi è il matto che gli ha fatto la domanda. Ad ogni modo Arnaldi ha concesso qualcosa al nome dell’avversario nel primo set, quando ha rischiato di andare sotto di un break, ma poi la partita è andata via abbastanza liscia, anche se Matteo ha tremato un po’ quando si è reso conto di cosa stava succedendo. Chissà se vedremo Djokovic a Roma, probabilmente sì, speriamo vinca una partita.

Ma a proposito di Matteo, anche Berrettini ha chiuso vittoriosamente il suo esordio, contro quel Giron che l’aveva battuto due volte su due, anche se in circostanze abbastanza anomale. Ad un certo punto si è temuto che Giron facesse il tris, visto che è stato due volte a due punti dal set, e tutti si sono preoccupati molto quando Berrettini ha fallito il primo set point col servizio a disposizione. Per fortuna Matteo ha chiuso il tiebreak e la pausa tra il secondo e il terzo set è servita almeno a confondere il rivale, che non ne ha più imbroccata mezza.

La giornata si era aperta bene con Musetti, che aveva un esordio non semplicissimo contro Etcheverry. Lorenzo l’ha vinta da top10, soffrendo nel primo set e dilagando nel secondo, chiuso con una striscia di cinque game di fila.

Secondo turno

[5] J. Draper b. T. Griekspoor 6-3 6-4

[30] M. Berrettini b. M. Giron 6-7(3) 7-6(6) 6-1

[24] K. Khachanov vs R. Opelka

J. Fonseca vs [11] T. Paul

[16] F. Tiafoe b. L. Darderi 7-5 3-1 rit.

A. Muller b. [21] U. Humbert 626-7(3) 7-6(5)

D. Dzumhur b. [22] S. Baez 6-1 1-6 6-2

M. Arnaldi b. [4] N. Djokovic 6-3 6-4

[6] A. de Minaur b. L. Sonego 6-2 6-4

[29] D. Shapovalov b. K. Nishikori 6-1 6-4

[17] S. Tsitsipas b. J-L Struff 3-6 6-4 6-3

[10] L. Musetti b. T. M. Etcheverry 7-6(3) 6-2

[15] G. Dimitrov b. N. Jarry 6-3 6-4

[Q] J. Fearnley b. T. Machac 1-6 6-3 6-2

[LL] G. Diallo b. [LL] K. Majchrzak 7-5 4-6 6-4

C. Norrie b. [26] J. Lehecka 2-6 6-4 6-0

