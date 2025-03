Un Berrettini eroico non basta contro Fritz, Djokovic in semifinale

Non basta uno straordinario Matteo Berrettini per battere Taylor Fritz, al termine di un bellissimo quarto di finale dell’Atp 1000 di Miami. Il romano ha annullato ben sei match point nel secondo set, ha giocato alla pari con la testa di serie numero tre del torneo ma alla fine ha dovuto cedere all’americano in tre set (7-5 6-7 (7) 7-5 in due ore e 44 minuti). Rimane comunque il grandissimo torneo giocato da Berrettini, adesso numero 27 nella classifica live, che sembra essere tornato quello dei bei tempi. Un anno fa, in questo periodo, Matteo disputava il Challenger di Phoenix, ora se la gioca ancora, alle porte dei 29 anni, con i migliori. Ottimo viatico per la stagione sulla terra, a lui sempre congeniale. Fritz incontrerà in semifinale Jacob Mensik, classe 2005, giocatore in rampa di lancio.

L’altra semifinale sarà tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov. Il serbo battendo Sebastian Korda in due set (6-4 7-6 (4) ) diventa il più anziano semifinalista di un 1000 dal 1990. Per l’ex n.1 del mondo è l’ottantesima volta in carriera tra i magnifici quattro in un 1000: la caccia al suo centesimo titolo continua.

