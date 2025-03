Saja torna in nazionale, per il mondiale in Turchia

Brescia – Il 2025 di Active Sport nel tennis in carrozzina si apre a tinte azzurre. Sono quelle della divisa della nazionale italiana della categoria Quad, che Alberto Saja difenderà per la seconda volta in carriera dal 19 al 23 marzo in Turchia, sui campi del Club Manavgat di Antalya, sede delle qualificazioni europee alla World Team Cup di wheelchair tennis, il campionato del mondo a squadre. Il tennista di Villanuova sul Clisi, che spegnerà 51 candeline proprio nella giornata inaugurale della competizione iridata, torna in nazionale a due anni dall’ultima volta, quando sempre in Turchia gli azzurri sfiorarono l’accesso alla fase finale. Insieme al bresciano, numero uno d’Italia nella categoria che accoglie gli atleti con lesioni anche agli arti superiori, convocati a difendere i colori della nazionale anche i torinesi Hegor Di Gioia e Marco Salamone. “Tornare a indossare la maglia della nazionale – dice Saja, oggi n.42 del ranking mondiale Itf ma già top-20 – è un grande onore. Dopo un 2024 segnato da un problema al ginocchio e dal conseguente intervento chirurgico, che mi ha impedito di inseguire il sogno delle Paralimpiadi di Parigi, riparto con grandi aspettative, per provare a risalire la classifica. Mi sto allenando tanto e bene, mi sento al massimo delle mie potenzialità e dunque non vedo l’ora di iniziare la stagione. Ci attende l’ultimo raduno con la nazionale (7-8 marzo a Milano, ndr), poi penseremo al mondiale. Il livello delle avversarie sarà alto, quindi ci aspetta un compito difficile, ma siamo una buona squadra e possiamo fare bene”. L’obiettivo è la qualificazione per la fase finale della World Team Cup, in programma dal 6 all’11 maggio sempre ad Antalya.

“La rinnovata fiducia riposta in Alberto dai tecnici della nazionale – dice Marco Colombo, presidente di Active Sport – è per noi un motivo d’orgoglio. Nonostante i problemi dello scorso anno è rimasto al vertice nazionale, confermandosi come un’eccellenza nella propria categoria. È un grande traguardo per lui come per tutti noi, visto che Alberto ha iniziato la sua attività nel tennis in carrozzina proprio con noi”. Era il 2016, quando Saja si avvicinò ad Active Sport incuriosito dal mondo dell’handbike. In quella fase, un’intuizione di Ivano Boriva lo indirizzò sulla racchetta e da allora non l’ha più mollata, arrivando ai vertici nazionali. Insieme a lui è cresciuta l’associazione bresciana, che in sinergia con Gruppo Camozzi ha intensificato ulteriormente il progetto di avvicinamento allo sport proposto in collaborazione con la Domus Salutis. “Per i nostri tennisti – continua il presidente – è un sostegno fondamentale: permette loro di allenarsi nella scuola tennis diretta da Ivano Boriva, con la preziosa supervisione dei maestri del Tennis Forza e Costanza 1911. La sport therapy rimane l’attività nella quale crediamo di più: i risultati agonistici, di Alberto come di Maria Grazia Lumini e degli altri nostri atleti (fra i quali anche alcuni giovani di interesse nazionale, ndr), sono la punta della piramide, ma sotto c’è un lavoro costante di reclutamento e promozione dello sport in carrozzina, che si traduce in opportunità per tantissime persone”. Anche lì, come al vertice, Active Sport fa sempre la differenza.

