Paolini domina Linette: Jasmine in semifinale a Miami

Dopo la grande battaglia contro Naomi Osaka, Jasmine Paolini ha superato brillantemente la prova del 9 di una partita contro un’avversaria sulla carta più semplice e che proprio per questo poteva nascondere insidie. Senza dimenticare che l’ultima volta in cui lei e Magda Linette si sono affrontate, a fine settembre del 2024, la polacca si era imposta per 6-4 6-0 nel WTA 1000 di Pechino.

Oggi, nel WTA 1000 di Miami, non c’è quasi stata storia dopo un inizio abbastanza equilibrato. Paolini, tenendo il game sul 3-1 nel primo set con una lunga serie di vantaggi e palle break da fronteggiare, ha preso il comando del gioco mentre Linette aveva sempre meno occasioni per far male. Così è nato il 6-3 6-2 per la toscana, di nuovo in semifinale in un ‘1000’ dopo l’esperienza trionfale a Dubai lo scorso anno.

Due break per set, con solo una sbavatura a inizio gara, hanno confezionato un’ora e 20 dove la numero 6 del seeding ha spinto molto bene e si è mossa sempre con leggerezza in campo, trovando sempre meno resistenza al ritmo e alla pesantezza dei colpi. Al di là dell’approdo tra le migliori quattro dell’importante torneo in Florida, ci sono 390 punti (almeno) che entreranno nella sua classifica e che la riportano intanto in top-15 nella Race, mentre per la classifica basata sulle ultime 52 settimane è già certa di ripassare avanti a Mirra Andreeva e a portarsi a pochi punti da Madison Keys, ferma in quinta posizione ma con in ballo le prestazioni di Zheng Qinwen che potrebbero comunque riportare tutto in bilico.

Proprio la cinese sarà protagonista del match serale sul campo centrale, opposta ad Aryna Sabalenka. La bielorussa è grande favorita, forte di 7 vittorie su altrettanti scontri diretti e con solo un set lasciato per strada fin qui. La vincente, giovedì, scenderà in campo contro Jasmine.

