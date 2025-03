Musetti avanza al terzo turno, finisce la favola di Cinà a Miami

Lorenzo Musetti con un po’ di fatica in tre set sconfigge il francese n. 57 dell’ATP Halys al 2° turno dell’ATP di Miami. Match durato due ore e mezza, con l’azzurro che ha faticato molto nel primo set, perdendolo appunto per 6 a 3 e subendo un break. A fare la differenza sono stati i punti vinti con la 2° di servizio, aumentati nel secondo e terzo set per Musetti. Nel secondo set un break per entrambi lo porta al tie break, dove Lorenzo è più concreto e riporta la partita in parità. Nel terzo e ultimo set, parte dove ognuno dei due tiene il servizio fino all’undicesimo gioco, quando Halys perde il servizio e consegna la vittoria a Musetti. L’azzurro non ha brillato è al prossimo turno se la vedrà con Auger-Aliassime. Sicuramente dovrà aggiustare qualcosa in vista del prossimo match.

L. Musetti [15] b. Q. Halys 3-6 7-6(4) 7-5

Al 2° turno termina la favola di Federico Cinà dopo la vittoria all’esordio si arrende all’esperto Dimitrov. Alla vigilia si sapeva che la partita fosse alquanto difficile per l’azzurro che comunque ci ha provato è ha fatto esperienza in vista del suo futuro. Il match è durato poco più di un’ora e chiuso in due set per il bulgaro. Cinà al servizio ha tenuto una buona percentuale, sono mancati i punti vinti con la prima e seconda di servizio. Nel primo set Dimitrov ha brekkato due volte l’azzurro, vincendo il set per 6 a 1. Nel secondo set invece Cinà ha tenuto un pò di più il ritmo, subendo solo un break al settimo gioco. Adesso per l’azzurro ci sarà da focalizzarsi sui prossimi tornei ma ha già fatto intravedere qualcosa di interessante per il suo prosieguo di carriera.

G. Dimitrov [14] b. F. Cinà 6-1 6-4

