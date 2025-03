Kyrgios fuori tra le lacrime, dagli italiani notizie così così

La seconda giornata all’ATP di Indian Wells è stata un dolce amore per l’Italia. Gigante e Arnaldi sono infatti approdati al secondo turno, mentre non ce l’hanno fatta Darderi, Sonego e Zeppieri.

In particolare bella impresa di Matteo Gigante, che da qualificato, a sorpresa, sconfigge in rimonta Baez. Dopo un primo set in cui ha concesso qualcosa, negli altri due parziali ha brekkato l’avversario diverse volte, e grazie a delle miglior performance al servizio ha tenuto il vantaggio fino alla fine.

Battaglia di due ore e mezza invece quella tra Arnaldi e Kovacevic conclusa anche questa in tre set. Il match è stato equilibrato con alcuni momenti che

hanno fatto la differenza. Nel primo set Arnaldi brekka l’avversario una volta, nel secondo subisce due break e nel terzo dopo 4 match point falliti, al quinto riesce a chiudere la partita.

Brutte notizie invece per Darderi e Zeppieri che perdono i loro rispettivi match in poco più di un’ora di gioco.

Luciano è stato sconfitto dal qualificato Gaston 6-3 6-3, senza mai entrare

veramente in partita e stesso destino per Giulio contro l’australiano Walton che dopo un primo set un po’ più combattuto, nel secondo netto ha ominato l’azzurro brekkandolo addirittura tre volte.

Esce di scena anche Lorenzo Sonego, possiamo dire in modo anche inaspettato. Contro Goffin, in 2 set e quasi 2 ore di gioco. Sonego ha servito molto bene a livello di percentuale rispetto all’avversario, ma a livello di gioco in diversi momenti non è riuscito a concretizzare concedendo palle break che il belga ha sfruttato.

Da segnalare la sconfitta di Nick Kyrgios contro van de Zandschulp, che era stata la vittima di Gigante nelle qualificazioni. L’australiano ha perso al tiebreak un buon primo set ma è stato costretto al ritiro, tra le lacrime, alla fine del terzo game del secondo. I problemi al polso, che l’hanno tenuto fermo per più di un anno, si sono riacutizzati e adesso osche nubi si addensano sul suo futuro.

Indian Wells, primo turno

M. Gigante [Q] b. S. Baez 3-6 6-1 6-1

M. Arnaldi b. A. Kovacevic 6-3 5-7 6-4

D. Goffin b. L. Sonego 6-4 7-5

A. Walton [Q] b. G. Zeppieri [Q] 7-5 6-1

H. Gaston [Q] b. L. Darderi 6-3 6-3

Dalla stessa categoria