Indian Wells, subito fuori Nardi e Cobolli

Non inizia bene l’avventura azzurra all’ATP di Indian Wells, nella notte sia Cobolli che Nardi hanno perso i loro rispettivi incontri. Flavio Cobolli è stato il primo a scendere in campo contro lo statunitense Colton Smith, n. 261 ATP. L’avversario proveniva dalle qualificazioni, dopo un primo set iniziato bene per Cobolli con un ottimo 6-3, brekkando due volte l’avversario, nei successivi set si fa rimontare. Percentuale al servizio per l’azzurro veramente disastrosa, 41% con 7 doppi falli, numeri troppo ma troppo bassi per questi livelli di tennis. Nel secondo set Smith brekka due volte e nel terzo ben 4 volte Cobolli.

C. Smith [Q] b. F. Cobolli 3-6 6-2 6-2

Per Luca Nardi la serata è stata ancor più difficile con soli 3 giochi portati a casa contro l’inglese Norrie. Anche per lui la percentuale al servizio è stata sotto il 50%. Questo match ha ben poco da dire con solo un giocatore in campo dall’inizio alla fine. Nel primo set Norrie brekka tre volte Nardi, non lasciando nemmeno un gioco nel set all’avversario. Nel secondo l’ottavo gioco è stato decisivo con il break di Norrie che vince così l’incontro in due set in 1 ora di gioco. La sensazione che qualcosa nei primi due azzurri che hanno giocato non funzioni a livello di gioco, molto al di sotto di quelle che sono le loro potenzialità. Devono cercare assolutamente di trovare la quadra nelle prossime settimane.

C. Norrie b. L. Nardi 6-0 6-3

Dalla stessa categoria