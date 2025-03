Indian Wells, questo Alcaraz fa paura

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego escono di scena dal torneo di doppio dell’Atp 1000, ma possono essere davvero soddisfatti del loro torneo. I due azzurri, ultimi superstiti al maschile di Indian Wells, si sono arresi nei quarti di finale ai numeri 1 del tabellone, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, col punteggio di 7-6 (4) 6-4, in una partita molto più equilibrata del previsto.

Continua invece il cammino a Indian Wells nel singolare maschile del campione in carica Carlos Alcaraz. Lo spagnolo vola ai quarti di finale spazzando via Grigor Dimitrov, con un’altra, impressionante prova di forza del fuoriclasse iberico, che sembra davvero non voler fare prigionieri in California. Un 6-1 6-1 rifilato al bulgaro, non in perfette condizioni fisiche e reduce dalla battaglia al terzo turno contro Monfils, che dimostra ancora una volta quanto devastante sia Alcaraz in questo torneo: per il numero tre del mondo nessun set perso e soltanto 14 giochi concessi in tre partite giocate fino ad ora

Dalla stessa categoria