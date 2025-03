Fuori anche Berrettini e Musetti, all’Italia resta solo Arnaldi

Finisce l’avventura di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, sconfitti rispettivamente da Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils. Come quasi sempre succede i maggiori rimpianti sono per il ragazzo di Carrara arrivato fino al match point contro Fils, anche se non ha poi troppo da rimproverarsi. I due hanno giocato una partita molto bella in alcuni tratti, dopo un primo set così così in cui sembra tenessero a confermare che la supposta velocità del campo è abbastanza aleatoria. Quattro break in nove turni di servizio, di due che non brillano troppo in risposta, sembrano dar ragione più a Medvedev e Swiatek che ad Alcaraz. Ad ogni modo i due hanno giocato un bel secondo set, anche se Fils, he ha un discreto caratterino, non ha troppo gradito l’interruzione di Musetti per un problema alla coscia. Lorenzo era riuscito a recuperare il break e appunto a ottenere un match point sul 6-5, anche se lì è stato bravo Fils. Il tiebreak vinto da Fils placava in qualche modo il match, che nel terzo set seguiva l’andamento del servizio, ma il calo dell’ottavo game di Musetti consegnava gli ottavi di finale al francese.

Pochi rimpianti invece per Berrettini, che non è riuscito a prendersi la rivincita su Tsitsipas. Anzi, è andata decisamente peggio che a Dubai, quando Berrettini è stato molto vicino alla vittoria. Stavolta non c’è stata partita con Tsitsipas che ha brekkato subito Matteo e poi ha ceduto appena 4 punti in battuta nel primo set. Il secondo è andato ancora peggio perché Berrettini si è salvato nel terzo game ma ha ceduto di schianto quattro giochi di fila, senza mai essere riuscito ad arrivare a 40 nei turni in risposta.

Brutta partita dell’italiano, apparso di nuovo molto a disagio nei movimenti laterali, a prescindere da una ritrovata efficienza di Tsitsipas. Speriamo che a Miami le cose vadano meglio.

Tsitsipas adesso troverà Rune, che ha vinto un gran match contro Humbert anche se sembra ancora lontano dal giocatore promettente di un paio di stagioni fa.

Terzo turno

T. Griekspoor b. [29] G. Mpetshi Perricard 7-6(3) 6-3

[Q] Y. Watanuki b. [16] F. Tiafoe 6-4 7-6(6)

[12] H. Rune b. [18] U. Humbert 5-7 6-4 7-5

[8] S. Tsitsipas b. [28] M. Berrettini 6-3 6-3

M. Giron b. [26] A. Popyrin 5-7 6-3 6-3

[15] A. Fils b. [15] L. Musetti 3-6 7-6(4) 6-3

[10] T. Paul b. C. Norrie 6-3 7-5

[5] D. Medvedev b. [31] A. Michelsen 2-0 rit.

