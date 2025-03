Fognini e Cina vincono sul cemento dei Challenger

Fabio Fognini passo il primo turno del Challenger di Punta Cana in Repubblica Dominicana. Successo nella notte contro l’australiano, Tristan Schoolkate. Partita equilibrata durata due ore sui 3 set totali. Le percentuali al servizio per entrambe sono state molto negative, sotto il 50%. Dopo un primo set dominato dall’australiano con un netto 6-1 e due break ottenuti su Fognini, nei successivi set la musica cambia. Nel secondo il break iniziale al secondo gioco permette all’azzurro di vincere quel set e portare la sfida al terzo. Nell’ultimo set Fognini brekka due volte al quinto e al settimo gioco, vincendo poi il match. Al prossimo turno aspetterà uno tra Lestienne e Norrie.

F. Fognini b. T. Schoolkate 1-6 6-3 6-2

Il giovane promettente azzurro, Federico Cina ha passato anche il secondo turno al Challenger in Grecia a Hersonissos. Passaggio quindi ai quarti di finale, dopo aver sconfitto al primo turno Dellavedova e al secondo, Sultanov. L’azzurro batte l’uzbeko, nonché numero 3 del seeding. I punti vinti con la prima di servizio per Cina hanno fatto la differenza, 27/41 contro i 18/38 dell’avversario. Il primo set ha visto break e controbreak in successione, portando a giocarsi il set al tie break. L’italiano in quel frangente ha trovato migliori alternative, brekkando 3 volte e aggiudicandosi il set. Fiducioso e carico di ciò, nel secondo set è un vero dominio di Cina che brekka 3 volte e vince nettamente per 6-0. Con questa vittoria sono 7 i successi consecutivi per l’azzurro, al prossimo turno se la vedrà con il turco Kirkin.

F. Cina b. K. Sultanov [3] 7-6(3) 6-0

Dalla stessa categoria