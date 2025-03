Cinà, a Miami è nata una stella!

Esordio magnifico di Federico Cinà come Wild Card all’ATP di Miami, successo in due set in poco meno di due ore di gioco. Vittoria contro il n.67 ATP, l’argentino Comesana. L’argentino ha fatto 15 ace contro i 3 dell’azzurro, che però è stato più preciso con il 76% al servizio. Ottima anche la percentuale di punti vinti con la 1°, 72%. Entrambi i set si sono decisi al tie break. Nel primo set tutti e due hanno strappato una volta a testa in servizio all’avversario. Al tie break è stato fatale il quarto punto che ha permesso poi a Cinà di vincere il set. Nel secondo set, Cinà al quarto game brekka Comesana e si porta anche sul 4 a 1 prima di venire brekkato al nono gioco dall’argentino. Anche il secondo set si è giocato al tie break, questa volta sono stati 3 i break dell’azzurro che ha poi vinto il match. Prima vittoria in un torneo ATP per Cinà, al prossimo turno sfiderà Dimitrov.

F. Cinà (WC) b. F. Comesana (Q) 7-6(4) 7-6(2)

L’altro azzurro che ha giocato nella giornata di oggi è stato Mattia Bellucci, per lui esordio un po’ deludente, perso il match contro Tseng, che proveniva dalle qualificazioni. Dopo un primo set combattuto e finito al tie break, deciso da alcuni dettagli, nel secondo set il taiwanese domina con due break a Bellucci. Per Tseng lo ha aiutato molto i punti vinti con la 2° di servizio, 79% contro il solo 41% dell’azzurro. Peccato per Bellucci, perché questo era un 1° turno fattibile per lui.

C. H. Tseng (Q) b. M. Bellucci 7-6(5) 6-2

