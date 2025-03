Atp Indian Wells: Berrettini parte bene, disastro Zverev

Parta alla grande l’avventura di Matteo Berrettini nell’Atp 1000 di Indian Wells, ma la vera sorpresa della serata è l’eliminazione dal torneo californiano della testa di serie numero uno, Alexander Zverev, per mano di Tallon Grieskpoor, risultato che allontana forse definitivamente il tedesco dalla possibilità di insidiare il trono mondiale in classifica di Jannik Sinner. Berrettini, testa di serie numero 28, ha sconfitto l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 del mondo, col punteggio di 6-2 7-6 in un’ora e 33 minuti.

La possibilità di diventare numero uno del mondo dopo la sospensione di tre mesi di Jannik Sinner sta mettendo una pressione pare insostenibile, per la testa di Alexander Zverev.

Una sorte di “Sinnerite” che sta distruggendo gioco e mente di Sasha. Qualsiasi cosa sia, il tedesco non vince più una partita, e dopo la disastrosa trasferta sudamericana è stato immediatamente eliminato anche dall’Atp 1000 di Indian Wells, al termine di una incredibile partita contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 43 del mondo.

La testa di serie numero uno del torneo ha perso in tre set (4-6 7-6 (5) 7-6 (5)) e a questo punto anche qualsiasi discorso sul numero uno del mondo diventa superfluo: matematicamente è ancora in piedi, ma è chiaro che la lucidità lo stato di forma di Zverev siano oggi così precari che davvero non ha alcun senso parlarne in questo momento.

