Atp Indian Wells: Alcaraz sfiderà Draper in semi, sarà Rune-Medvedev

Sarà tra Carlos Alcaraz e Jack Draper la seconda semifinale dell’Atp 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, ha battuto nella sua sedicesima vittoria consecutiva del torneo californiano l’argentino Francisco Cerundolo (n.26) con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un’ora e 45 minuti.

A cercare di stoppare i sogni del terzo titolo di fila di Alcaraz sarà Jack Draper, uno dei giocatori più in forma del momento, e forse primo, vero banco di prova dello spagnolo in questo torneo. Il britannico, alla prima semifinale in carriera in un 1000 e finalista a Doha, ha avuto la meglio su Ben Shelton 6-4 7-5.

Ad Indian Wells la prima semifinale è quella di due risorti dalle ceneri dopo un periodo difficilissimo, Daniil Medvedev e Holger Rune. Spuntati quasi dal nulla, il russo e il danese, così forti in un passato nemmeno lontano ma poi crollati negli ultimi mesi tra prestazioni orribili, eliminazioni premature con tanto di crollo in classifica.

