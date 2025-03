Atp Dubai, Tsitsipas torna a vincere un titolo

Stefanos Tsitsipas vince l’ATP 500 di Dubai, sconfiggendo in modo agile il canadese Auger-Aliassime. Vittoria in due set in circa un’ora e mezza di gioco. Il greco torna alla vittoria dopo un lungo digiuno, l’ultimo titolo vinto fu all’ATP 1000 di Montecarlo l’anno scorso. Sicuramente farà morale questo successo in vista dei prossimi tornei. A livello statistico i due sono stati molto simili a fare la differenza sono stati i punti in risposta nei momenti chiave. Tsitsipas nel primo set ha brekkato due volte Auger-Aliassime, nel settimo e nel nono game. Anche lui ha concesso palle break al canadese nel corso del set ma ne ho uscito bene. Nel secondo set il break dell’ottavo gioco a favore del greco è stato sufficiente per vincere il set e la partita. Per Tsitsipas questo è il primo trionfo a livello di un ATP 500, dopo 11 finali perse in carriera in questa categoria.

