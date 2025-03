A Miami torneo che si preannuncia bellissimo. Draper e Rune dalla stessa parte, quella di Zverev, Musetti cercherà di fermare Djokovic

Orfano del detentore, il torneo di Miami parte con meno certezze ancora di quello di Indian Wells. Zverev e Alcaraz, magari per motivi diversi, non sembrano in grado di recitare il ruolo di ammazzatornei, e anche nella East Coast dipenderà dall’umore del giorno. Non scommetteremmo tanto sull’eventualità di Draper di ripetersi, mentre potrà essere interessante verificare i progressi di Fonseca, che nel frattempo ha vinto un ottimo challenger battendo addirittura Bublik in finale. Ad ogni modo Zverev stavolta dovrebbe superare almeno un paio di turni, prima di rischiare qualcosa contro Fils o Tiafoe, e poi affrontare uno dei due finalisti di Indian Wells. Draper o Rune, prima di incrociare di nuovo le racchette, dovranno però liberarsi di Mensik e Popyrin, l’inglese, e di Opelka e Machac, o magari Arnaldi, il danese. Ecco, se proprio volessimo mettere qualche spiccio in una scommessa potremmo farlo sulla possibilità che questa rivincita si tenga un’altra volta. Ad ogni modo, chi vincerà questo spicchio di tabellone troverà Fritz in semifinale, anche se pure per lui il cammino non pare troppo agevole. Dopo il bye lo statunitense potrebbe affrontare due italiani, Sonego e Cobolli, anche se il romano deve liberarsi di Jarry e di Shapovalov. Meglio evitare troppi ottimismi. L’ultimo spicchio della parte alta del tabellone è presidiato in teoria da Rublev, ma anche qui, scommettereste su Andrey? Da quelle parti ci sono fra l’altro de Minaur e il nostro Berrettini, per non parlare di Fonseca che a primo turno però dovrà vedersela con Tien, partita che diventerà presto un classico.

La metà di Alcaraz non è certo meno interessante, anche se magari non dalla parte dello spagnolo. Carlitos infatti potrebbe trovare di nuovo Dimitrov, strapazzato a Indian Wells, e vedremo a che punto è il polso del povero Kyrgios che esordirà contro un qualificato. Per gli italiani però, occhi puntati sul primo avversario di Grisha, che potrebbe essere Federico Cinà, se riuscirà a sbarazzarsi di chi arriva dalle qualificazioni. Ai quarti di finale, insieme a Carlos, dovrebbe arrivare Ruud, misteriosamente ancora al quinto posto nel seeding. Uno tra Cerundolo e Tommy Paul dovrebbe evitarlo.

Ma i giochi di artificio sono previsti nell’ultimo quarto, quello che deve designare lo sfidante di Alcaraz in semifinale. Da quella parte sono finiti Djokovic, Medvedev e Tsitsipas, e anche il nostro Musetti. Il minitorneo per arrivare in semifinale dovrebbe passare proprio da uno scontro tra Medvedev e Tsitsipas e quello tra Musetti e Djokovic. Se ci mettete che lì sono affastellati anche Lehecka, Korda e Auger-Aliassime capirete perché ci aspettiamo un grandissimo torneo.

Gli ultimi due italiani di cui dobbiamo dire – a parte Napolitano che gioca le qualificazioni(c’era anche Nardi, ma è durato lo spazio di quest’articolo) – sono Bellucci, che potrebbe arrivare da Tsitsipas, a condizione di battere, anche lui, un qualificato; e Darderi, che esordisce contro Martinez. Poche le speranze che arrivi da Hurkacz.

Al solito, ecco i possibili accoppiamenti a partire dal terzo turno.

[1] A. Zverev vs. [28] G. Mpetshi Perricard

[17] A. Fils vs [16] F. Tiafoe (J.L. Struff; A. Davidovich Fokina)

[11] H. Rune vs [20] T. Machach (M. Arnaldi)

[25] A. Popyrin vs [6] J. Draper

[3] T. Fritz vs [27] D. Shapovalov (F. Coboli)

[21] H. Hurkacz vs [13] B. Shelton

[10] A. de Minaur vs [19] U. Humbert (J. Fonseca; L. Tien)

[29] M. Berrettini vs [8] A. Rublev

[7] D. Medvedev vs [26] J. Lehecka

[24] S. Korda vs [0] S. Tsitsipas

[15] L. Musetti vs [18] F. Auger-Aliassime

[32] A. Michelsen vs [4] N. Djokovic

[5] C. Ruud vs [30] A. Tabilo

[23] F. Cerundolo vs [12] T. Paul

[14] G. Dimitrov vs [22] K. Khachanov

[31] B. Nakashima vs [2] C. Alcaraz

