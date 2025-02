Rotterdam: impresa Bellucci, battuto Medvedev. Ok Vavassori, out Berrettini

Mattia Bellucci compie una vera e propria impresa sportiva, battendo il campione russo, Daniil Medvedev. Il numero 7 dell’ATP ed ex numero 1 del ranking ha servito veramente male, perdendo la concentrazione in diversi momenti del match. Gioia indescrivibile quella di Bellucci che con un ottimo gioco ha vinto il suo primo match contro un top 10. In circa 2 ore di gioco e tre set. Nel primo e terzo set, l’ottavo gioco ha fatto la differenza. In entrambi casi ha brekkato Bellucci, prima vittoria contro un top 10 in carriera. Il secondo set è finito al tie break con la vittoria di Medvedev che aveva riacceso la partita. Bellucci con questo successo vola ai quarti e adesso aspetterà il suo avversario.

M. Bellucci b. D. Medvedev [2] 6-3 6(6)-7 6-3

Andrea Vavassori riesce a sconfiggere il canadese Auger-Aliassime in un’ora e quarantacinque minuti. Il match è stato molto equilibrato, sia al servizio che con i punti vinti con la prima e la seconda. Il primo set si è chiuso al tie break con il canadese ad avere la meglio. Nel secondo set Auger-Aliassime comincia ad aver qualche problema fisico e questo fa sì che Vavassori brekka nel settimo gioco e si assicura il set. Il terzo set non riprende perché Auger-Aliassime si ritira causa influenza. Al prossimo turno la sfida per l’azzurro sarà ardua, dovrà vedersela con Carlos Alcaraz.

A. Vavassori b. F. Auger Aliassime 6(3)-7 6-4 ritiro

Notte fonda invece per Matteo Berrettini all’ATP di Rotterdam, l’azzurro non riesce a ingranare in questo 2025. Sconfitta in 3 set contro Griekspoor. Berrettini serve bene anche se per i suoi standard poteva essere più incisivo, ha chiuso con il 65% al servizio. Nel primo set, il sesto gioco è stato fatale, con Griekspoor che brekka Berrettini e si porta a casa il set. Il secondo e terzo set sono finiti al tie break, con entrambi che tengono i turni di servizio nei rispettivi set. Nel secondo set Berrettini riesce a vincere ma nel terzo, complice degli errori al servizio negli ultimi punti del tie break perde. Per Griekspoor adesso ci sarà Tsitsipas.T. Griekspoor b. M. Berrettini 6-3 6(2)-7 7-

